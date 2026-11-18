يستضيف ميالبي فريق بافوس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب أولمبيا في هلسنبورج.

لم يسبق لميالبي وبافوس أن التقيا في المسابقات الأوروبية الرسمية، لذا ستكون هذه المباراة في مرحلة الدوري أول مواجهة بينهما. ويكتب الناديان فصلين جديدين ومثيرين في مسيرتيهما القاريتين، في محطة مهمة لميالبي، صاحب الجذور السويدية، ولبافوس الذي يتعزز حضوره انطلاقًا من قبرص.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة ميالبي ضد بافوس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ميالبي ضد بافوس في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة ميالبي ضد بافوس على ملعب أولمبيا في هلسنبورج يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Olympia Stadion

كيفية شراء تذاكر مباراة ميالبي ضد بافوس في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة ميالبي ضد بافوس المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصة التذاكر الرسمية لميالبي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر منصة التذاكر الإلكترونية الرسمية لميالبي (maif.ebiljett.nu). وعادةً ما تُطرح تذاكر المباريات الأوروبية مع اقتراب موعد المباراة، ويحصل أعضاء النادي عادةً على أولوية الشراء المبكر.

يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر منصة التذاكر الإلكترونية الرسمية لميالبي (maif.ebiljett.nu). وعادةً ما تُطرح تذاكر المباريات الأوروبية مع اقتراب موعد المباراة، ويحصل أعضاء النادي عادةً على أولوية الشراء المبكر. نظام التذاكر الرسمي لبافوس: إذا كنت ستسافر لمؤازرة بافوس، فتُوزَّع تذاكر المدرج المخصص للجمهور الضيف مباشرةً عبر قنوات التذاكر الرسمية للنادي وإدارته.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ميالبي ضد بافوس في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ميالبي ضد بافوس في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

مدرج أصحاب الأرض / منطقة الوقوف (Hammock / Hhemmastå): من 15 إلى 25 يورو

من 15 إلى 25 يورو مقاعد الفئة الثانية (الجانب الطويل / الزوايا): من 25 إلى 40 يورو

من 25 إلى 40 يورو مقاعد الفئة الأولى / المقاعد المميزة في المدرج الرئيسي: من 40 إلى 60 يورو

من 40 إلى 60 يورو حصة جمهور الفريق الضيف (مدرج بافوس): من 15 إلى 30 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل التذاكر المتاحة سعرًا: من 50 إلى 70 يورو

من 50 إلى 70 يورو المقاعد العادية على الجانب الطويل: من 95 إلى 120 يورو

من 95 إلى 120 يورو المقاعد المميزة على الجانب الطويل / المقاعد الوسطى: من 100 إلى 145 يورو

ميالبي ضد بافوس في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ميالبي وبافوس مؤخرًا

يدخل ميالبي هذه المباراة بسجل متباين في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل دون أهداف مع برومابويكارنا في الدوري السويدي، فيما أظهر فوزه على بوراتس بانيا لوكا بهدفين دون رد في دوري المؤتمر قبل ذلك بثلاثة أيام قدرته على تحقيق النتائج في أوروبا. وخسر أيضًا أمام هاماربي بهدفين دون رد خلال تلك الفترة. وسجل ثلاثة أهداف واستقبل أربعة في المباريات الخمس.

حقق بافوس انتصارًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز على أومونيا 29 مايو بنتيجة 4-2 في الدوري القبرصي، لكنه خسر 3-1 أمام تفينتي في مباراته السابقة بدوري المؤتمر. وانتهت ثلاث من مبارياته الخمس بالتعادل، وسجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل ستة.

ميالبي ضد بافوس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تُظهر البيانات المتاحة أي مواجهة سابقة بين ميالبي وبافوس. وستكون هذه المباراة أول لقاء بين الناديين.