كيفية الحصول على تذاكر موناكو ضد لانس: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه موناكو فريق لانس يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب لويس الثاني في موناكو.

وفي مواجهتهما السابقة المثيرة والغزيرة بالأهداف في فبراير 2026، تفوق موناكو على لانس بفوز درامي 3-2 خارج أرضه على ملعب بولار-ديليليس. ويضم الفريقان مجموعة من المواهب الهجومية، ما يعد بمواجهة قوية بينما يتطلع لانس إلى رد الاعتبار خارج أرضه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة موناكو ضد لانس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة موناكو ضد لانس على ملعب لويس الثاني في موناكو، مع تحديد موعد انطلاق هذه المواجهة في الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 18 سبتمبر 2026 - 14:45 لويس الثاني

كيفية شراء تذاكر مباراة موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي

يمكن شراء تذاكر مباراة موناكو ضد آر سي لانس في الدوري الفرنسي على ملعب لويس الثاني عبر القنوات الرسمية للنادي أو من خلال منصات بيع التذاكر الثانوية المعتمدة:

الموقع الرسمي لتذاكر موناكو: المكان الأساسي والأكثر أمانًا لشراء التذاكر هو مباشرة عبر متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لنادي موناكو.

شباك تذاكر ملعب لويس الثاني: تكون التذاكر متاحة عادة في شباك التذاكر الخاص بالملعب في موناكو أيام المباريات، وذلك حسب التوافر.

المنصات الثانوية والمجمّعات: إذا نفدت الحصة الرسمية، تصبح التذاكر متاحة على منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة موناكو ضد آر سي لانس في الدوري الفرنسي على ملعب لويس الثاني بحسب اختيار المدرج ومنصة الشراء:

تذاكر النادي الرسمية (السعر الاسمي): مباشرة من منصة التذاكر الرسمية لنادي موناكو أو شباك تذاكر الملعب، تبدأ أسعار تذاكر المباراة العادية عادة من نحو 15 يورو إلى 25 يورو للمقاعد خلف المرميين (Populaires/Secondes)، وتتراوح بين 35 يورو و80 يورو أو أكثر لمقاعد وسط المدرج الجانبي (Premières/Honneur).

منصات إعادة البيع الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا من نحو 48 يورو إلى 50 يورو لفئات المقاعد الأدنى، بينما تُباع خيارات الجلوس المتوسطة في المتوسط مقابل نحو 110 يورو إلى 115 يورو .

باقات VIP والضيافة: تبدأ تجارب الضيافة والباقات المميزة من نحو 110 يورو إلى 130 يورو للشخص الواحد.

موناكو ضد لانس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة موناكو ولانس

فاز موناكو في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته انتصارًا 4-1 على جورنيك زابجه في تصفيات دوري المؤتمر يوم 27 أغسطس، كما تغلب على لوهافر 1-0 في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك السلسلة أمام كوفنتري سيتي في مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم، حيث خسر 2-0. وسجل موناكو عشرة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز لانس أيضًا في ثلاث من آخر خمس مباريات، مقابل هزيمتين. وكان آخر نتائجه الفوز 5-2 على أوكسير في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، كما تغلب على باريس سان جيرمان 1-0 في كأس السوبر يوم 16 أغسطس. وفي وقت سابق من فترة الإعداد للموسم، فاز لانس على فياريال 3-1، رغم أن الهزائم أمام سندرلاند والتعادل السلبي مع فاماليكاو عطّلا تحضيراته. وسجل لانس تسعة أهداف واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

موناكو ضد لانس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كان أحدث لقاء بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 21 فبراير 2026، حين فاز موناكو 3-2 خارج أرضه على لانس. وقبل ذلك، استضاف موناكو لانس في نوفمبر 2025 وخسر 4-1 على ملعب لويس الثاني. وخلال آخر خمس مواجهات بين الناديين في الدوري الفرنسي، يمتلك لانس السجل الأقوى بتحقيقه فوزين، بينما فاز موناكو في مباراتين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.