يواجه موناكو فريق تولوز يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب لويس الثاني في موناكو.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري يوم 25 أبريل 2026، انتهت المباراة بين الطرفين بتعادل تنافسي 2-2. وقبل ذلك، حقق موناكو فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 1-0 على تولوز في ملعب لويس الثاني في أكتوبر 2025.

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متى تنطلق مباراة موناكو ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة موناكو ضد تولوز على ملعب لويس الثاني في موناكو، يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 14:45 لويس الثاني

كيفية شراء تذاكر مباراة موناكو ضد تولوز في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين موناكو وتولوز، يمكنك اتباع هذه الخيارات الرئيسية:

مكتب التذاكر الرسمي لنادي موناكو: الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر مباشرة لشراء التذاكر تكون عبر الموقع الرسمي لبيع تذاكر موناكو أو مباشرة من شبابيك التذاكر في ملعب لويس الثاني قبل يوم المباراة.

مكتب التذاكر الرسمي لنادي تولوز: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فعادة ما يتم توزيع تذاكر قطاع الجماهير الزائرة عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بنادي تولوز.

منصات التذاكر الثانوية: إذا لم تتمكن من حجز التذاكر مباشرة عبر النادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر إعادة البيع التي يطرحها المشجعون. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الأسواق التابعة لجهات خارجية يحددها البائعون، وقد تُعرض أعلى أو أقل من السعر الرسمي.

باقات الضيافة: للحصول على مقاعد مميزة، ودخول إلى صالات كبار الزوار، وخيارات الضيافة، يمكن حجز تذاكر الضيافة مباشرة عبر فريق المبيعات الخاص بتذاكر الشركات في موناكو.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة موناكو ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة موناكو ضد تولوز في الدوري الفرنسي على ملعب لويس الثاني عادة بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

الدخول العادي / العام (Seconde & Pesage): 15 € إلى 30 €

الفئة الثانية (مقاعد المستوى المتوسط): 35 € إلى 50 €

الفئة الأولى (المستوى السفلي / رؤية مركزية): 55 € إلى 85 €

الفئة الأولى المميزة / Gold: 88 € إلى 120 €

باقات كبار الزوار والضيافة: 250 €+

موناكو ضد تولوز في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى موناكو وتولوز

يدخل موناكو هذه المباراة في حالة رائعة، بعدما فاز في آخر خمس مباريات من آخر خمس خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، بعد انتصاره 2-0 على مارسيليا قبل ذلك. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل موناكو عشرة أهداف واستقبل أربعة، ليواصل زخم الانتصارات المتتالية محليًا وأوروبيًا.

عانى تولوز من غياب الثبات، إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 1-0 أمام ليل في الدوري الفرنسي، كما خسر أيضًا 2-0 أمام ليون في وقت سابق من المشوار. وتعادل تولوز 2-2 مع بريست بين هاتين الخسارتين، بينما جاء انتصاره الوحيد في هذه السلسلة أمام العين في مباراة ودية قبل الموسم.

موناكو ضد تولوز: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى آخر لقاء بين هذين الفريقين بالتعادل 2-2، حين استضاف تولوز موناكو في الدوري الفرنسي يوم 25 أبريل 2026. وقبل ذلك، فاز موناكو على تولوز 1-0 في ملعب لويس الثاني في أكتوبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز موناكو في مباراتين، وفاز تولوز في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.