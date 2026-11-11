يستضيف يونيون برلين فريق هامبورغ يوم السبت 5 ديسمبر 2026، على ملعب ألته فورشتراي في برلين.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري يوم 14 فبراير 2026، حقق هامبورغ فوزًا صعبًا على يونيون برلين بنتيجة 3-2 على ملعب فولكسباركشتاديون. واتسمت مواجهاتهما على ملعب أن دير ألتن فورشتراي بالتقارب، ومن أبرزها التعادل دون أهداف في سبتمبر 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة يونيون برلين وهامبورغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة يونيون برلين وهامبورغ في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة يونيون برلين وهامبورغ على ملعب ألته فورشتراي في برلين يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 5 ديسمبر 2026 - 09:30 Alte Foersterei

كيف تشتري تذاكر مباراة يونيون برلين وهامبورغ في الدوري الألماني؟

فيما يلي الخيارات المعتادة لشراء تذاكر مباراة يونيون برلين وهامبورغ في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر التذاكر الرسمي ليونيون برلين: يطرح يونيون برلين، بصفته الفريق المضيف، التذاكر مباشرة عبر بوابته الرسمية لبيع التذاكر على الإنترنت. وتُمنح الأولوية عادةً لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور أو غير الأعضاء.

يطرح يونيون برلين، بصفته الفريق المضيف، التذاكر مباشرة عبر بوابته الرسمية لبيع التذاكر على الإنترنت. وتُمنح الأولوية عادةً لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور أو غير الأعضاء. الموقع الرسمي لهامبورغ: بالنسبة إلى مشجعي الفريق الضيف، يحصل هامبورغ عادةً على حصة مخصصة من التذاكر لجماهيره المسافرة، ويمكن طلبها عبر منصته الرسمية للتذاكر وفق نظام الأولوية الخاص بأعضائه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع من المصادر الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين وهامبورغ في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين وهامبورغ في الدوري الألماني بحسب شرائها عبر قنوات البيع الرسمية للناديين أو من سوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أماكن الوقوف: يبلغ سعرها عمومًا نحو 12 إلى 15 يورو .

يبلغ سعرها عمومًا نحو . تذاكر المقاعد العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين 20 و60 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . تذاكر المقاعد المميزة أو المدرج الرئيسي: تتراوح أسعارها عمومًا بين 75 و90 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفق طلب السوق:

تذاكر إعادة البيع الأساسية: تبدأ أسعارها من نحو 149 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . خيارات المقاعد متوسطة الفئة: تتراوح أسعارها غالبًا بين 150 و500 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعارها غالبًا بين . الباقات المميزة وباقات الضيافة: تتراوح أسعارها بين 600 و930 يورو أو أكثر.

يونيون برلين ضد هامبورغ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى يونيون برلين وهامبورغ

حقق يونيون برلين فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 مع كولن في الدوري الألماني، كما تعادل خلال هذه الفترة 1-1 مع أوجسبورغ ودون أهداف مع بوروسيا دورتموند. وشكلت الهزيمة الثقيلة 5-0 أمام كولن في الكأس أسوأ لحظات هذه الفترة. وسجل يونيون هدفين واستقبل سبعة أهداف خلال المباريات الخمس، ما يعكس صعوبته في التسجيل بانتظام.

حقق هامبورغ فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني، بعد خسارتين متتاليتين بنتيجتي 3-1 و1-3 أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري والكأس على الترتيب. وفي وقت سابق من هذه الفترة، تغلب هامبورغ على شتوتغارت 1-0. وسجل الفريق سبعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

يونيون برلين ضد هامبورغ: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 14 فبراير 2026، حين فاز هامبورغ على أرضه بنتيجة 3-2. وقبلها، تعادل الفريقان دون أهداف على ملعب ألته فورشتراي في سبتمبر 2025. وفي المواجهات الأربع المسجلة في مجموعة البيانات، التي تشمل مباريات من الدوري الألماني ودرجته الثانية، حقق هامبورغ فوزًا وتعادلًا في آخر مواجهتين، بينما فاز يونيون بالمواجهات السابقة عام 2019.