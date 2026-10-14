يستضيف يونيون برلين فريق إف سي كولن يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب ألته فورستراي في برلين.

وجمعت آخر مواجهة بينهما في الدوري الألماني الفريقين في مايو 2026 على ملعب أن دير ألتن فورستراي، وانتهت بتعادل مثير 2-2. وفي تلك المباراة، عاد 1. إف سي يونيون برلين في النتيجة متأخرًا بهدفين من توم روته وليفان بورجو، ليرد على هدفي ماريوس بولتر وسعيد الملا اللذين تقدم بهما 1. إف سي كولن.

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متى تبدأ مباراة يونيون برلين وإف سي كولن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة يونيون برلين وإف سي كولن على ملعب ألته فورستراي في برلين يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 8 1 نوفمبر 2026 - 09:30 Alte Foersterei

كيف تشتري تذاكر مباراة يونيون برلين وإف سي كولن في الدوري الألماني؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة للحصول على تذاكر مباراة الدوري الألماني بين 1. إف سي يونيون برلين و1. إف سي كولن:

1. القنوات الرسمية للناديين

متاجر التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لناديي 1. إف سي يونيون برلين أو 1. إف سي كولن. وعادةً ما تُطرح تذاكر المباريات على أرض النادي للبيع المسبق للأعضاء، أو عبر نظام القرعة، قبل أي طرح للبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عادية على منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين وإف سي كولن في الدوري الألماني؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني بين 1. إف سي يونيون برلين و1. إف سي كولن:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أماكن الوقوف (Stehplatz): من 14 إلى 16 يورو (وتتوفر تذاكر بأسعار مخفضة تتراوح بين نحو 12 و14.50 يورو)

تذاكر المقاعد (Sitzplatz، الفئات من 1 إلى 4): من 30 إلى 48 يورو (وتتوفر تذاكر بأسعار مخفضة تتراوح بين نحو 28 و46 يورو)

تذاكر الأطفال (من 6 إلى 12 عامًا): من 7 إلى 24 يورو بحسب القسم المحدد

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات الناديين الأساسية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستوب هابتعرض التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

الحدود الدنيا لأسعار إعادة البيع والعرض: تبدأ من نحو 120 يورو إلى 150 يورو بحسب الطلب.

متوسط الأسعار في سوق إعادة البيع: تتفاوت الأسعار تفاوتًا كبيرًا بحسب موقع المقعد وتوافر التذاكر، وغالبًا ما يتراوح متوسطها بين 350 يورو و أكثر من 1,100 يورو لمباريات الدوري الألماني التي تشهد طلبًا مرتفعًا على ملعب أن دير ألتن فورستراي.

يونيون برلين وإف سي كولن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى يونيون برلين وإف سي كولن مؤخرًا

يدخل يونيون برلين هذه المباراة في حالة فنية سيئة، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا على رييكا، لكنه جاء بين هزائم ثقيلة في الدوري الألماني، منها الخسارة 7-0 أمام بايرن ميونخ و4-0 أمام باير ليفركوزن. ولم يسجل يونيون سوى خمسة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، بينما استقبل 17 هدفًا، وهو سجل دفاعي يوضح حجم مشكلاته.

ويتسم مستوى إف سي كولن مؤخرًا بتذبذب مماثل؛ إذ فاز مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته في الدوري الألماني بالخسارة 2-1 أمام هامبورج، كما خسر قبل ذلك ضمن هذه السلسلة 4-1 أمام شتوتجارت. ويمنحه الفوز 3-2 على هوفنهايم والانتصار على فورتسبورجر كيكرز في كأس ألمانيا بعض التفاؤل، لكن شباك كولن استقبلت أهدافًا بكثرة طوال هذه الفترة.

يونيون برلين وإف سي كولن: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بالتعادل 2-2 على ملعب ألته فورستراي في مايو 2026، لتواصل سلسلة المباريات المتقاربة والتنافسية بينهما. وفي المواجهات المباشرة الخمس الأخيرة، فاز يونيون برلين مرتين، وفاز كولن مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. ويتمتع يونيون بسجل قوي على أرضه في هذه المواجهة، إذ فاز في المباراتين السابقتين على ملعب ألته فورستراي ضمن هذه السلسلة.