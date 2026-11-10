يستضيف يوفنتوس فريق ساسولو يوم الخميس 3 ديسمبر 2026 على ملعب أليانز في تورينو.

رغم تفوق يوفنتوس إجمالًا، حقق ساسولو فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإيطالي يوم 13 سبتمبر 2026. وتميل مواجهاتهما السابقة إلى غزارة الأهداف، بمتوسط يزيد على ثلاثة أهداف في المباراة، مع تسجيل الفريقين في أكثر من نصف لقاءاتهما.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة يوفنتوس وساسولو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو في كأس إيطاليا؟

تنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو على ملعب أليانز في تورينو يوم الخميس 3 ديسمبر 2026.

كأس إيطاليا - 1/8 3 ديسمبر 2026 - 15:00

كيف تشتري تذاكر مباراة يوفنتوس وساسولو في كأس إيطاليا؟

لشراء تذاكر مباراة يوفنتوس وساسولو في كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر الرسمية هو بوابة التذاكر على موقع يوفنتوس الرسمي، حيث يمكنك اختيار المقاعد وفقًا لتوافرها وحالة عضويتك في النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات كأس إيطاليا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يوفنتوس وساسولو في كأس إيطاليا؟

فيما يلي تفصيل أسعار تذاكر مباراة يوفنتوس وساسولو في كأس إيطاليا:

1. القنوات الرسمية للنادي

كورفا سود / المدرج الشمالي (خلف المرميين): من 30 إلى 45 يورو

من 30 إلى 45 يورو تريبونا لاتيرالي / المدرجات الجانبية: من 60 إلى 95 يورو

من 60 إلى 95 يورو تريبونا تشنترالي / المدرج الأوسط: من 120 إلى أكثر من 200 يورو

من 120 إلى أكثر من 200 يورو باقات كبار الشخصيات / الضيافة: من 300 إلى أكثر من 550 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الطلب المنخفض / مقاعد المدرجات العلوية: من 50 إلى 85 يورو

من 50 إلى 85 يورو المقاعد العادية / الإطلالة الجانبية على الملعب: من 110 إلى 250 يورو

من 110 إلى 250 يورو المقاعد المميزة / القسم الأوسط من المدرجات السفلية: من 300 إلى أكثر من 600 يورو

يوفنتوس وساسولو في كأس إيطاليا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى يوفنتوس وساسولو

يدخل يوفنتوس هذه المباراة بسجل متباين في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وكانت آخر نتائجه الفوز على نابولي 2-0 في الدوري الإيطالي بهدفين من ألايبيجوفيتش وبوجا. وجاء ذلك بعد خسارته 2-0 على أرض جنوى، فيما تغلب يوفنتوس أيضًا على ليتشي 2-0 خارج أرضه خلال المباريات الخمس نفسها. وتعادل 2-2 مع رين في الدوري الأوروبي، وخسر 3-0 أمام لاتسيو، ليسجل ستة أهداف ويستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

خسر ساسولو أربعًا من مبارياته الخمس الأخيرة، وحصد نقطته الوحيدة من التعادل 1-1 مع ميلان. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارته على أرضه 4-2 أمام فيورنتينا، كما خسر 6-2 أمام لاتسيو و2-0 أمام كومو خلال هذه الفترة. وسجل ساسولو سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل 14 هدفًا، ما يشير إلى استمرار مشكلاته الدفاعية تحت قيادة أكويلاني.

يوفنتوس وساسولو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإيطالي يوم 13 سبتمبر 2026، حين تغلب ساسولو على يوفنتوس 3-2 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز يوفنتوس مرتين وساسولو مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وفاز يوفنتوس على أرض ساسولو 3-0 في يناير 2026، وبالنتيجة نفسها على أرضه في يناير 2024، فيما فاز ساسولو أيضًا 4-2 على ملعبه في سبتمبر 2023.