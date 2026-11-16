يستضيف يوفنتوس فريق أودينيزي يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب أليانز في تورينو.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإيطالي، يوم 14 مارس 2026، حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا خارج أرضه على أودينيزي بنتيجة 1-0. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، تفوق يوفنتوس بأربعة انتصارات وتعادل، بينما لا يزال أودينيزي يبحث عن فوزه الأول خلال هذه السلسلة.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة يوفنتوس وأودينيزي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي؟

تنطلق مباراة يوفنتوس وأودينيزي يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب أليانز في تورينو.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 6 ديسمبر 2026 - 12:00 أليانز ستاديوم

كيف تشتري تذاكر مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي؟

لشراء تذاكر مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي يوفنتوس. وستحتاج إلى إنشاء عضوية رقمية مجانية، أو استخدام عضوية J1897/Black & White للاستفادة من أولوية الشراء، للوصول إلى البيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة عند نفاد التذاكر من القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة يوفنتوس وأودينيزي:

1. القنوات الرسمية للنادي

كورفا سود / كورفا نورد (المدرجات خلف المرميين): تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 65 إلى 69 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . تريبونا إست (المدرج الشرقي): تتراوح الأسعار بين 99 و285 يورو .

تتراوح الأسعار بين . تريبونا أوفيست (المدرج الغربي): تتراوح الأسعار بين 105 و195 يورو .

تتراوح الأسعار بين . قسم الجمهور الضيف (أوسبيتي): يبلغ سعر التذكرة عادةً نحو 45 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة مباشرةً عبر النادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الدخول العام / المدرجات خلف المرميين: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 30 إلى 70 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . المدرجات الجانبية والمقاعد المميزة: تتراوح الأسعار عادةً بين 110 وأكثر من 200 يورو.

يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى يوفنتوس وأودينيزي

حقق يوفنتوس فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا على نابولي 2-0 على أرضه في الدوري الإيطالي، فيما شهدت هذه السلسلة أيضًا خسارته أمام جنوى 2-0 خارج أرضه في الدوري، وأمام لاتسيو 0-3 على أرضه. وعلى الصعيد الأوروبي، تعادل 2-2 مع رين في الدوري الأوروبي. وسجل يوفنتوس سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أما نتائج أودينيزي الأخيرة، فتبدو صعبة على جماهيره: أربع هزائم وتعادل واحد في آخر خمس مباريات. وخسر 5-2 أمام روما في مباراته الأخيرة، كما تلقى هزائم أمام ميلان وليتشي وتورينو خلال هذه الفترة. وجاءت نقطته الوحيدة من تعادل سلبي خارج أرضه أمام بارما. وسجل أودينيزي ثلاثة أهداف فقط، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس.

يوفنتوس ضد أودينيزي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإيطالي يوم 14 مارس 2026، حين فاز يوفنتوس 1-0 خارج أرضه على أودينيزي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بجميع المسابقات، حقق يوفنتوس أربعة انتصارات دون أي تعادل، فيما لم يحقق أودينيزي أي فوز خلال هذه السلسلة. وسجل يوفنتوس ثمانية أهداف واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا في تلك المواجهات الخمس.