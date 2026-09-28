يواجه منتخب ويلز نظيره الدنماركي في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب كارديف سيتي في كارديف يوم 4 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المواجهة البارزة في المجموعة الرابعة بين منتخبين أوروبيين يتمتعان بالحيوية ويتطلعان إلى حصد نقاط حاسمة في البطولة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في ملعب كارديف سيتي. تعرّف على المنافذ الرسمية لبيع التذاكر، وخيارات السوق الثانوية، ومعلومات الأسعار، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تنطلق مباراة ويلز ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة ويلز ضد الدنمارك في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت BST يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، على ملعب كارديف سيتي في كارديف.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 ملعب كارديف سيتي

أين يمكن شراء تذاكر مباراة ويلز ضد الدنمارك؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة لاتحاد ويلز لكرة القدم (FAW)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب ويلز على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الاسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ويلز ضد الدنمارك؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية لاتحاد ويلز لكرة القدم عادة من 35 يورو للمقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب كارديف سيتي.

وفي الأسواق الثانوية مثل Ticombo، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 58 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب القسم، والموقع، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

ويلز ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ويلز والدنمارك

فاز منتخب ويلز في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا ثمانية أهداف. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 2-1 أمام رومانيا في مباراة ودية خلال يونيو. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع كل من غانا وأيرلندا الشمالية، وخسر 1-1 في مجموع مباراتي البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، وفاز على مقدونيا الشمالية 7-1 في الجولة السابقة من التصفيات.

حقق منتخب الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات، مع تسجيله ثمانية أهداف واستقباله ثمانية أهداف. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا سلبيًا 0-0 مع الكونغو الديمقراطية في لقاء ودي. وقبل ذلك، خسر أمام التشيك 2-2 في مجموع مباراتي تصفيات كأس العالم، وفاز على مقدونيا الشمالية 4-0، وخسر 4-2 أمام اسكتلندا، وتعادل 2-2 مع بيلاروسيا.

ويلز ضد الدنمارك: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين ويلز والدنمارك في يورو 2020 خلال يونيو 2021، حين فازت الدنمارك 4-0 في أمستردام. وعلى مدار آخر أربع مباريات مسجلة، فازت الدنمارك ثلاث مرات مقابل فوز واحد لويلز، من دون أي تعادلات. وحققت الدنمارك فوزين بنتيجة 2-0 و2-1 في دوري الأمم الأوروبية B لعام 2018، بينما جاء انتصار ويلز الوحيد في هذه البيانات في مباراة ودية خلال نوفمبر 2008.



