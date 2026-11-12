يستضيف وولفرهامبتون واندررز فريق ساوثهامبتون يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب مولينيو في وولفرهامبتون.

التقى الفريقان آخر مرة في 15 مارس 2025 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حين فاز وولفرهامبتون خارج أرضه على ملعب سانت ماري بنتيجة 2-1. وقبل ذلك، تغلب وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة 2-0 على ملعب مولينيو في مواجهتهما خلال موسم 2024–25.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب؟

تقام مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون على ملعب مولينيو في وولفرهامبتون يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19 5 ديسمبر 2026 - 10:00 مولينيو

كيف تشتري تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لوولفرهامبتون واندررز أو موقع تذاكر ساوثهامبتون، حيث يحظى حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء الناديين بأولوية الشراء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات تشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب؟

إليكم تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذكرة العادية للبالغين: من 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا.

من 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا. التذكرة المخفضة لكبار السن والشباب البالغين: من 20 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا.

من 20 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا. تذكرة الناشئين دون 17 عامًا: من 12 إلى 20 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

نطاق أسعار إعادة البيع العادية: من 45 إلى 110 جنيهات إسترلينية.

من 45 إلى 110 جنيهات إسترلينية. المقاعد المميزة أو الواقعة على جانبي الملعب: من 120 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

وولفرهامبتون واندررز ضد ساوثهامبتون في تشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون

فاز وولفرهامبتون بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في تشامبيونشيب وتعادل في واحدة، وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه على بريستول سيتي بنتيجة 1-2 في 4 نوفمبر. وخلال هذه السلسلة، تغلب أيضًا على كارديف سيتي 3-0 وواتفورد 1-0، بينما أهدر نقاطًا فقط بتعادله 1-1 مع بورتسموث. وسجل فريق بيشوتو ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

فاز ساوثهامبتون بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في تشامبيونشيب، وتعادل في اثنتين دون أن يخسر. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 خارج أرضه مع وست بروميتش ألبيون في 3 نوفمبر. وقبل ذلك، تغلب على كوينز بارك رينجرز 4-1 ووست هام يونايتد 2-3 خارج أرضه، فيما اكتملت سلسلة المباريات الخمس بتعادلات سابقة مع بولتون واندررز وانتصارات خارج أرضه على نورويتش سيتي. وسجل فريق إيكرت تسعة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك الفترة.

وولفرهامبتون واندررز ضد ساوثهامبتون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 مارس 2025، حين فاز وولفرهامبتون واندررز على ساوثهامبتون بنتيجة 1-2 على ملعب سانت ماري. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، التي أقيمت جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز وولفرهامبتون بأربع مباريات وساوثهامبتون بواحدة. وسجل وولفرهامبتون تسعة أهداف في تلك المباريات، مقابل أربعة أهداف لساوثهامبتون.