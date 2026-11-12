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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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مولينيو
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كيفية الحصول على تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز ضد ساوثهامبتون: أسعار دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، تفاصيل المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
وولفرهامبتون
ساوثامبتون
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

يلتقي وولفرهامبتون واندررز مع ساوثهامبتون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يستضيف وولفرهامبتون واندررز فريق ساوثهامبتون يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب مولينيو في وولفرهامبتون.

التقى الفريقان آخر مرة في 15 مارس 2025 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حين فاز وولفرهامبتون خارج أرضه على ملعب سانت ماري بنتيجة 2-1. وقبل ذلك، تغلب وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة 2-0 على ملعب مولينيو في مواجهتهما خلال موسم 2024–25.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب؟

تقام مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون على ملعب مولينيو في وولفرهامبتون يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19
مولينيو

كيف تشتري تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لوولفرهامبتون واندررز أو موقع تذاكر ساوثهامبتون، حيث يحظى حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء الناديين بأولوية الشراء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات تشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب؟

إليكم تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون في تشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • التذكرة العادية للبالغين: من 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا.
  • التذكرة المخفضة لكبار السن والشباب البالغين: من 20 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا.
  • تذكرة الناشئين دون 17 عامًا: من 12 إلى 20 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

  • نطاق أسعار إعادة البيع العادية: من 45 إلى 110 جنيهات إسترلينية.
  • المقاعد المميزة أو الواقعة على جانبي الملعب: من 120 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

وولفرهامبتون واندررز ضد ساوثهامبتون في تشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى وولفرهامبتون واندررز وساوثهامبتون

فاز وولفرهامبتون بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في تشامبيونشيب وتعادل في واحدة، وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه على بريستول سيتي بنتيجة 1-2 في 4 نوفمبر. وخلال هذه السلسلة، تغلب أيضًا على كارديف سيتي 3-0 وواتفورد 1-0، بينما أهدر نقاطًا فقط بتعادله 1-1 مع بورتسموث. وسجل فريق بيشوتو ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

فاز ساوثهامبتون بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في تشامبيونشيب، وتعادل في اثنتين دون أن يخسر. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 خارج أرضه مع وست بروميتش ألبيون في 3 نوفمبر. وقبل ذلك، تغلب على كوينز بارك رينجرز 4-1 ووست هام يونايتد 2-3 خارج أرضه، فيما اكتملت سلسلة المباريات الخمس بتعادلات سابقة مع بولتون واندررز وانتصارات خارج أرضه على نورويتش سيتي. وسجل فريق إيكرت تسعة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك الفترة.

وولفرهامبتون

وولفرهامبتون - المستوى

POR
ت1-1
WAT
ف1-0
CAC
ف3-0
BRC
ف1-2
WRE
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
SOU

SOU - المستوى

BOL
ت0-0
وست هام
ف2-3
QPR
ف4-1
WBA
ت1-1
PNE
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

وولفرهامبتون واندررز ضد ساوثهامبتون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 مارس 2025، حين فاز وولفرهامبتون واندررز على ساوثهامبتون بنتيجة 1-2 على ملعب سانت ماري. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، التي أقيمت جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز وولفرهامبتون بأربع مباريات وساوثهامبتون بواحدة. وسجل وولفرهامبتون تسعة أهداف في تلك المباريات، مقابل أربعة أهداف لساوثهامبتون.

وجهاً لوجه

وولفرهامبتونتعادلساوثامبتون
5
0
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثامبتون badge
ساوثامبتون
SOU
1
وولفرهامبتون badge
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون badge
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
2
ساوثامبتون badge
ساوثامبتون
SOU
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثامبتون badge
ساوثامبتون
SOU
1
وولفرهامبتون badge
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون badge
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
1
ساوثامبتون badge
ساوثامبتون
SOU
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون badge
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
3
ساوثامبتون badge
ساوثامبتون
SOU
1
انتهت
10الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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