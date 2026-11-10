يستضيف هال سيتي فريق نوتنجهام فورست يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 على ملعب إم كيه إم في هال.

أقيمت آخر مواجهاتهما الرسمية قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري البطولة الإنجليزية خلال موسم 2021-2022، وانتهت بتعادل تنافسي 1-1 على ملعب إم كيه إم في مايو 2022. وفي آخر خمس مواجهات بينهما ضمن منافسات الدوري، تساوت النتائج، إذ حقق كل من هال سيتي ونوتنجهام فورست فوزين، مقابل تعادل واحد.

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متى تبدأ مباراة هال سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تبدأ مباراة هال سيتي ونوتنجهام فورست على ملعب إم كيه إم في هال يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 2 ديسمبر 2026 - 14:30 ملعب كيه سي

كيف تشتري تذاكر مباراة هال سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة هال سيتي ونوتنجهام فورست المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

منافذ بيع التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر موثوقية وأمانًا لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي عبر منصات التذاكر الرسمية للناديين مباشرةً. لمباريات هال سيتي على أرضه، تحقق من موقعه الرسمي لبيع التذاكر، ولمباريات نوتنجهام فورست على ملعب سيتي جراوند، زر منصة التذاكر الرسمية للنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة هال سيتي ونوتنجهام فورست المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

نطاق الأسعار الأصلية: تتراوح عادةً بين 24 و45 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . أسعار فئات يوم المباراة: تبدأ عمومًا من نحو 30 جنيهًا إسترلينيًا، مع توفر أسعار مخفضة للصغار وكبار السن تبدأ من 8 جنيهات إسترلينية إلى 16 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

الأسعار الأولية لإعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو 107 إلى 153 جنيهًا إسترلينيًا للمدرجات العلوية أو الواقعة خلف المرمى، بسبب ارتفاع الطلب.

تبدأ عمومًا من نحو للمدرجات العلوية أو الواقعة خلف المرمى، بسبب ارتفاع الطلب. متوسط أسعار السوق: يصل إلى أكثر من 533 جنيهًا إسترلينيًا أو يزيد للمقاعد المميزة.

هال سيتي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هال سيتي ونوتنجهام فورست

لم يفز هال سيتي بأي من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة خلال تلك الفترة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع برينتفورد، كما تعادل 2-2 مع إيفرتون و2-2 مع تشيلسي خلال الفترة نفسها. وسجل هال سيتي ستة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، ما يشير إلى قدرته على خوض مباريات مفتوحة، لكنه يعجز عن حسمها.

حقق نوتنجهام فورست فوزًا واحدًا فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء خارج أرضه أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1. ومنذ ذلك الحين، تعادل فورست في آخر مبارياته 1-1 خارج أرضه مع إيبسويتش تاون، لكن خسائره أمام آرسنال وكريستال بالاس وكوفنتري سيتي تعكس تذبذبًا شديدًا في مستواه. وسجل خمسة أهداف واستقبل ستة في خمس مباريات.

هال سيتي ضد نوتنجهام فورست: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مايو 2022 ضمن دوري البطولة الإنجليزية، حين تعادلا 1-1 على ملعب إم كيه إم. وفي المواجهات الخمس السابقة المسجلة بينهما، التي أقيمت جميعها في دوري البطولة الإنجليزية، يتفوق نوتنجهام فورست في السجل بفوزين مقابل فوزين لهال سيتي وتعادل واحد. وسجل فورست ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف لهال سيتي.