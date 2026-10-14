كيفية الحصول على تذاكر مباراة هال سيتي وبرينتفورد: أسعار التذاكر في الدوري الإنجليزي الممتاز، تفاصيل المباراة، مبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف هال سيتي فريق برينتفورد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب إم كيه إم في مدينة هال.

اتسمت مواجهات الفريقين السابقة في كرة القدم الإنجليزية بالتنافس الشديد. وتمنح هذه المباراة كليهما فرصة مهمة لحصد نقاط ثمينة في الدوري خلال المراحل الأولى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026–2027.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة هال سيتي وبرينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة هال سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 ملعب كيه سي

كيف تشتري تذاكر مباراة هال سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

سواء كنت من مشجعي الفريق المضيف أو ستسافر لتشجيع الفريق الضيف، فإليك الطرق الرئيسية للحصول على تذاكر مباراة هال سيتي وبرينتفورد.

1. القنوات الرسمية للناديين

بوابة هال سيتي الإلكترونية للتذاكر (مشجعو الفريق المضيف): يتطلب الشراء عادةً حسابًا مسجلًا على منصة هال سيتي الرسمية للتذاكر، وغالبًا ما يتطلب سجلًا سابقًا للمشتريات

شباك تذاكر برينتفورد الرسمي (مشجعو الفريق الضيف): تتاح التذاكر حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية لبرينتفورد، أو حاملي التذاكر الموسمية المميزة، أو أعضاء «ماي بيز»، بحسب نقاط الولاء المطلوبة للشراء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

غالبًا ما تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب ، مقاعد يطرحها بائعون لإعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، وإن كانت الأسعار قد تختلف عن قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي وبرينتفورد في الدوري؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة هال سيتي وبرينتفورد بحسب شرائها بالسعر الرسمي الأصلي أو عبر منصات إعادة البيع.

1. أسعار التذاكر الرسمية للناديين (بالقيمة الأصلية)

مشجعو الفريق المضيف (ملعب إم كيه إم): تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام الاعتيادية للبالغين لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب هال سيتي بين 24 و45 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب فئة المقعد والمنطقة التي يقع فيها داخل الملعب. وتُطرح تذاكر الفئات المستحقة للتخفيض والناشئين بأسعار أقل.

مشجعو الفريق الضيف (أنصار برينتفورد): تخضع تذاكر مشجعي الفريق الضيف للسقف الإلزامي الذي يفرضه الدوري الإنجليزي الممتاز على أسعارها، ويبلغ سعرها حدًا أقصى قدره 30 جنيهًا إسترلينيًا للمشجعين البالغين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

تبدأ أسعار التذاكر لهذه المباراة على منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب ، عادةً من نحو 90 إلى 190 جنيهًا إسترلينيًا ، وترتفع أسعار المقاعد المميزة أو الواقعة في وسط المدرجات عند نفاد التذاكر المطروحة رسميًا.

هال سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هال سيتي وبرينتفورد مؤخرًا

تشير نتائج هال سيتي في مبارياته الخمس الأخيرة إلى فوز واحد وتعادلين وخسارتين. وكانت أحدث مبارياته خسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل مع تشيلسي 2-2 في الدوري خلال هذه الفترة. وحقق هال فوزه الوحيد في هذه السلسلة خارج أرضه على كوفنتري سيتي بنتيجة 1-0. وخلال مبارياته الخمس في الدوري في هذه الفترة، سجل هال أربعة أهداف واستقبل ثلاثة، مع خسارة إضافية أمام سندرلاند في كأس كاراباو ضمن هذه السلسلة.

حقق برينتفورد فوزين وتعادلين ولم يتعرض لأي هزيمة في مبارياته الرسمية الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه فوزًا كبيرًا على تشيلسي 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 خارج أرضه أمام بورنموث في الدوري. وفاز برينتفورد خارج أرضه على ريدينج 2-1 في كأس كاراباو، وتعادل مرتين في الدوري، من بينهما التعادل 1-1 خارج أرضه أمام ليدز يونايتد. وأظهر فريق أندروز ثباتًا في المستوى عبر مختلف البطولات خلال هذه الفترة.

هال سيتي ضد برينتفورد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2020، حين استضاف هال سيتي فريق برينتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وخسر بنتيجة 5-1. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، أُقيمت جميعها في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يتفوق برينتفورد في سجل النتائج، كما تعادل الفريقان في أغسطس 2019 ومايو 2018. وجاء فوز هال الوحيد في هذه السلسلة في ديسمبر 2018، حين انتصر على أرضه بنتيجة 2-0. وسجل برينتفورد بغزارة في هذه المواجهات، إذ أحرز 13 هدفًا خلال المباريات الخمس.