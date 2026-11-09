يستضيف هال سيتي فريق برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب إم كيه إم في هال.

جرت أحدث مواجهاتهما الرسمية خلال موسم 2015–16 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حين تعادلا دون أهداف في مباراة شهدت تنافسًا قويًا على ملعب إم كيه إم في فبراير 2016. وفي وقت سابق من عام 2016 نفسه، تفوق هال سيتي على برايتون بفارق ضئيل، وفاز عليه 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

متى تبدأ مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون على ملعب إم كيه إم في هال، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 22 نوفمبر 2026 - 09:00 ملعب كيه سي

كيف تشتري تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لهال سيتي هو الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي. وعادةً ما يحظى أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية بأولوية الحجز خلال الأسبوع الأول من البيع، قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي تفاصيل أسعار التذاكر لمباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إم كيه إم:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين العامة: تبدأ الأسعار من £30 للمقاعد في المناطق العادية، وتصل عمومًا إلى نحو £35 إلى £45 بحسب فئة المقعد وتصنيف المباراة.

تبدأ الأسعار من للمقاعد في المناطق العادية، وتصل عمومًا إلى نحو بحسب فئة المقعد وتصنيف المباراة. التذاكر المخفضة: تبدأ من £16 لكبار السن والشباب أو الفئات الأخرى المؤهلة للتخفيض.

تبدأ من لكبار السن والشباب أو الفئات الأخرى المؤهلة للتخفيض. تذاكر الصغار (من 2 إلى 15 عامًا): تبدأ أسعار تذاكر الأطفال من £8 في مناطق مختارة من الملعب مخصصة للعائلات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ من ما يعادل نحو £115 إلى £120 .

تبدأ من ما يعادل نحو . إعادة بيع تذاكر الفئات المميزة أو الضيافة: قد ترتفع أسعار المقاعد في المدرجات الأعلى طلبًا أو الفئات المميزة ارتفاعًا كبيرًا، لتتراوح بين £350 و£1,000+ بحسب ما تتضمنه الباقة وموقع المقعد.

هال سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون

سجل هال سيتي تعادلين وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية خاضها، دون أي فوز خلال تلك الفترة. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد و1-0 أمام سندرلاند في كأس كاراباو خلال هذه السلسلة. وجاء التعادلان أمام إيفرتون بنتيجة 2-2 وتشيلسي بالنتيجة نفسها. وسجل هال سيتي خمسة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

فاز برايتون في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال تلك الفترة على إف كيه كاونو زالجيريس 4-0 في دوري المؤتمر، وعلى آرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل برايتون 14 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف في تلك المباريات الخمس، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث منها.

هال سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة مسجلة بين الناديين في فبراير 2016، حين تعادل هال سيتي وبرايتون 0-0 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب إم كيه إم. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق هال سيتي فوزين مقابل فوز واحد لبرايتون، وانتهت مباراتان بالتعادل. وجاء آخر فوز لهال سيتي في هذه المواجهات على أرضه بنتيجة 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016، بينما جاء فوز برايتون الوحيد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في سبتمبر 2015.