يستضيف هال سيتي نظيره إيبسويتش تاون يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب إم كيه إم في هال.

سبق أن التقى الفريقان في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حين حقق إيبسويتش فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على ملعب بورتمان رود. ويسعى كلا الناديين إلى اكتساب الزخم مبكرًا في الدوري الممتاز، ما يجعل هذه المواجهة الخريفية اختبارًا مهمًا لحصد النقاط.

تقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة هال سيتي وإيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة هال سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة هال سيتي وإيبسويتش تاون على ملعب إم كيه إم في هال، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 11:00 ملعب كيه سي

كيف تشتري تذاكر مباراة هال سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين هال سيتي وإيبسويتش تاون على ملعب إم كيه إم:

1. قنوات النادي الرسمية

حاملو التذاكر الموسمية والأعضاء: تُمنح أولوية الشراء عمومًا أولًا لأعضاء النادي الرسميين وحاملي التذاكر الموسمية، وفقًا لنقاط الولاء أو الأولوية.

البيع العام: إذا تبقت أي مقاعد بعد انتهاء فترات البيع ذات الأولوية، تُطرح التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لهال سيتي.

جماهير الفريق الضيف: تُوزَّع تذاكر جماهير إيبسويتش عادةً مباشرة عبر نظام التذاكر الرسمي لإيبسويتش تاون، وغالبًا وفق نظام نقاط الأولوية أو بالقرعة إذا تجاوز الطلب عدد التذاكر المخصصة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين هال سيتي وإيبسويتش تاون على ملعب إم كيه إم، بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

1. قنوات النادي الرسمية

البالغون: تبدأ أسعار التذاكر من نحو 30 جنيهًا إسترلينيًا في المناطق العادية، وترتفع بحسب فئة المقاعد، مثل مقاعد المستوى السفلي مقارنةً بالمقاعد المميزة على الجانبين.

كبار السن (65 عامًا فأكثر): تبدأ الأسعار المخفضة من نحو 16 جنيهًا إسترلينيًا في بعض أقسام المدرجات.

الصغار (من عمر سنتين إلى 15 عامًا): تبدأ أسعار تذاكرهم من نحو 8 جنيهات إسترلينية في المدرجات العائلية والعامة المؤهلة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هابالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المستوى العلوي والمدرجات العادية خلف المرمى: تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لإعادة البيع عمومًا من نحو 120 إلى 140 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المستوى العلوي أو ذات الإطلالة العادية.

المقاعد الجانبية والمقاعد المميزة في المستوى السفلي: تتراوح أسعار التذاكر الأقرب إلى منتصف الملعب أو في الأقسام المميزة من المستوى السفلي عادةً بين 180 و350 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر ، بحسب التوافر في السوق وقت الشراء.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتجاوز أسعار المقاعد المميزة التي تتيح دخول صالات الضيافة، والمتاحة عبر منصات إعادة البيع ووكلاء الضيافة، عادةً نطاق 450 إلى 500 جنيه إسترليني أو أكثر للتذكرة الواحدة.

هال سيتي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هال سيتي وإيبسويتش تاون

حصد هال سيتي أربع نقاط من مبارياته الخمس الأخيرة، بفوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 سبتمبر، بعد تعادله 2-2 مع تشيلسي في الأسبوع السابق. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة خارج أرضه أمام كوفنتري سيتي، كما تعادل 0-0 مع أستون فيلا. وسجل هال سيتي خمسة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

عانى إيبسويتش تاون من تراجع نتائجه، إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مقابل أربع هزائم. وجاء فوزه الوحيد خارج أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-3 يوم 12 سبتمبر، لكنه خسر بعدها 1-0 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتلقى إيبسويتش أيضًا هزيمتين ثقيلتين أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 5-2، وأرسنال في كأس كاراباو بنتيجة 2-4. وسجل ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل 14 هدفًا.

هال سيتي ضد إيبسويتش تاون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يوم 3 مارس 2026، حين تغلب إيبسويتش تاون على هال سيتي بنتيجة 1-0 على ملعب بورتمان رود. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق إيبسويتش ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لهال سيتي وتعادل واحد، وشملت فوز إيبسويتش 3-0 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في أكتوبر 2023، وانتصاره 0-2 على ملعب إم كيه إم في نوفمبر 2025.