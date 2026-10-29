يستضيف نادي نيوم فريق الخلود يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

في أول مواجهة بينهما، في أكتوبر 2025، حقق نيوم فوزًا مثيرًا خارج أرضه على الخلود بنتيجة 3-2. لكن الخلود رد سريعًا في لقاء الإياب في فبراير 2026، وفاز خارج أرضه في تبوك بنتيجة 2-1.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نيوم والخلود، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيوم والخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة نيوم والخلود على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 14 20 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة الملك خالد الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة نيوم والخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة نيوم والخلود المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم متابعة منصات بيع التذاكر الرسمية أو حسابات الناديين على وسائل التواصل الاجتماعي لشراء التذاكر التي يطرحها نيوم والخلود مباشرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوم والخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليكم الأسعار المتوقعة لتذاكر مباراة نيوم والخلود في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية والدخول العام: تتراوح عادة بين 20 و40 ريالًا سعوديًا للمقاعد العادية والمدرجات خلف المرميين.

تتراوح عادة بين للمقاعد العادية والمدرجات خلف المرميين. المقاعد المميزة والمدرج الرئيسي: تتراوح عادة بين 50 و100 ريال سعودي للمقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب وفي المستويات السفلية بمنتصف المدرجات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع المباشر التابعة للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 55 إلى 150 ريالًا سعوديًا ، بحسب العرض والطلب.

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو ، بحسب العرض والطلب. المقاعد المميزة والضيافة: قد ترتفع أسعارها كثيرًا، إذ تتراوح غالبًا بين 220 و1650 ريالًا سعوديًا أو أكثر على منصات إعادة بيع التذاكر.

نيوم ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيوم والخلود

حقق نيوم فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل ستة. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام الاتفاق، بعدما تعادل 1-1 مع الحزم. وجاءت أفضل فترات نيوم في أوائل سبتمبر، حين تغلب على الهلال والخليج في مباراتين متتاليتين، وحافظ على نظافة شباكه في الثانية بفوزه 3-0.

لم يحقق الخلود سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات له بالدوري، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم. وخسر مباراته الأخيرة أمام الفيصلي بنتيجة 3-2، كما تعرض لهزيمة 5-0 أمام القادسية في الأسبوع السابق. واستقبل الخلود 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، في سلسلة تبرز المشكلات الدفاعية التي يتعين على باكنجهام معالجتها.

نيوم ضد الخلود: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2026، حين فاز الخلود 2-1 على ملعب نيوم في الدوري السعودي للمحترفين. وقبلها، حقق نيوم الفوز بنتيجة 3-2 عندما التقى الفريقان في أكتوبر 2025، وكان الخلود صاحب الأرض آنذاك. وفي المواجهتين المسجلتين، حقق كل فريق فوزًا واحدًا، وسجل نيوم خمسة أهداف مقابل أربعة للخلود.