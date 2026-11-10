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كيفية الحصول على تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد: الأسعار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعلومات المباراة، وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة، والمزيد

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التذاكر
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه نيوكاسل يونايتد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يستضيف نيوكاسل يونايتد مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 2 ديسيمبر 2026، على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري في مارس 2026، حقق نيوكاسل فوزًا صعبًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 على أرضه. وقبل تلك المباراة، فاز مانشستر يونايتد بصعوبة بنتيجة 1-0 على ملعب أولد ترافورد في ديسمبر 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين يوم الأربعاء 2 ديسيمبر 2026.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13
سانت جيمس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك الشراء مباشرةً عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لنيوكاسل يونايتد أو مانشستر يونايتد، حيث تُتاح التذاكر عادةً لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية أولًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • التذاكر العادية للبالغين: تتراوح عادةً بين 45 و80 جنيهًا إسترلينيًا.
  • التذاكر المخفضة والناشئون: تبدأ عمومًا من نحو 20 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

  • إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ أسعار مقاعد المدرجات العلوية من نحو 100 إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا .
  • المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها من 200 جنيه إسترليني إلى أكثر من 400 جنيه إسترليني.

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد

فاز نيوكاسل في مباراتين، وخسر مثلهما، وتعادل في واحدة خلال آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل سبعة أهداف واستقبل سبعة أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-0 على كريستال بالاس خارج أرضه، كما تغلب على هال سيتي 2-1 في وقت سابق من هذه السلسلة. وشكّلت الهزيمتان المتتاليتان أمام ليدز يونايتد وأستون فيلا تراجعًا في مستواه، لكن فريق جايسله ردّ بنتيجة إيجابية.

خسر مانشستر يونايتد ثلاثًا وتعادل في اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، دون أن يحقق أي فوز. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-0 على أرضه أمام بورنموث. كما خسر 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا و2-0 أمام أتلتيكو مدريد، وتعادل في مباراتيه بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد وتوتنهام. وسجل مانشستر يونايتد هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس، بينما استقبل عشرة أهداف.

نيوكاسل

نيوكاسل - المستوى

أستون فيلا
خ0-1
بالاس
ف0-2
إيفرتون
خ3-1
إيفرتون
خ0-1
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

كومو
خ4-1
بورنموث
خ0-3
تشيلسي
خ2-0
روما
ف3-2
أستون فيلا
ت4-4
الهدف المسجل (المستقبل)
8/15
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز نيوكاسل 2-1 على ملعب سانت جيمس بارك. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز نيوكاسل مرتين ومانشستر يونايتد مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل نيوكاسل عشرة أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل تسعة أهداف لمانشستر يونايتد، ما يعكس تقارب نتائج المواجهات الأخيرة بينهما.

وجهاً لوجه

نيوكاسل يونايتدتعادلمانشستر يونايتد
3
0
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
2
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
4
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
2
انتهت
10الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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