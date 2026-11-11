يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره سندرلاند يوم الأحد 6 ديسيمبر 2026 على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 22 مارس 2026، حقق سندرلاند فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على ملعب سانت جيمس بارك. وعزّزت تلك النتيجة تفوق سندرلاند في مواجهاته الأخيرة مع نيوكاسل، بعدما تغلب عليه بصعوبة 1-0 في وقت سابق من موسم 2025–26.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين يوم الأحد 6 ديسيمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 6 ديسمبر 2026 - 09:00 سانت جيمس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد وإيبسويتش تاون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

قنوات بيع التذاكر الرسمية للناديين: تُوزّع التذاكر أساسًا عبر بوابة نيوكاسل يونايتد الرسمية لبيع التذاكر لمشجعي الفريق صاحب الأرض، وعبر القنوات الرسمية لنادي سندرلاند لمشجعي الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادي عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادي: تتراوح عادةً بين نحو 45 و85 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ عمومًا من 200 إلى 400 جنيه إسترليني أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستب هب ، التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

مقاعد الدخول العادي: تبدأ عادةً من نحو 150 إلى 280 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد على امتداد الملعب أو في المدرجات العلوية: تتراوح عمومًا بين 325 و545 جنيهًا إسترلينيًا.

نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج نيوكاسل يونايتد وسندرلاند الأخيرة

فاز نيوكاسل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، ولم يتعادل في أي منها، وخسر أربعًا. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارته على أرضه 0-1 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته 3-1 أمام الفريق نفسه في كأس كاراباو. وكانت نتيجته الإيجابية الوحيدة خلال تلك الفترة فوزه 0-2 خارج أرضه على كريستال بالاس. وسجّل نيوكاسل أربعة أهداف فقط واستقبل سبعة في المباريات الخمس، فيما تُبرز الهزائم المتتالية معاناة الفريق في الحفاظ على مستواه دفاعيًا وهجوميًا.

فاز سندرلاند في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها، وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 0-2 أمام دينامو زغرب في الدوري الأوروبي، بعد خسارته 3-1 خارج أرضه أمام كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان فوزه 3-2 على برينتفورد في كأس كاراباو انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة. وسجّل سندرلاند ستة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس، ولم يحافظ على نظافة شباكه إلا في تعادله السلبي مع ليدز يونايتد.

نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 مارس 2026، عندما فاز سندرلاند 1-2 على ملعب سانت جيمس بارك. وقبلها، حقق سندرلاند فوزًا 1-0 على نيوكاسل على أرضه في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجّلة، يتفوق سندرلاند بانتصارين مقابل انتصار واحد لنيوكاسل، إلى جانب تعادل واحد، رغم أن هذه المواجهات تشمل أيضًا فوز نيوكاسل 0-3 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2024.