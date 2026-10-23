في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2026، انتزع إيفرتون فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 خارج أرضه على ملعب سانت جيمس بارك. والتقى الفريقان مجددًا في مباراة ودية تحضيرية في أغسطس 2026، فاز فيها إيفرتون 3-2 بفضل أهداف ثيرنو باري وإليمان نداي وتايريك جورج.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين، يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 2 نوفمبر 2026 - 15:00 سانت جيمس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها القنوات الرسمية للناديين، بحسب إقامة المباراة على ملعب فيلا بارك أو كرافن كوتيدج:

عضوية النادي الرسمية وأولوية البيع: يطرح كل من أستون فيلا وفولهام التذاكر أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي الرسمي وفق فترات الأولوية أو سجل حجوزاتهم السابقة. ونادرًا ما تُطرح تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تشهد طلبًا مرتفعًا للبيع العام، إلا إذا تبقت تذاكر تُطرح لاحقًا.

الشراء هاتفيًا أو من شباك التذاكر: يمكن عادةً طلب التذاكر عبر خطوط الهاتف المخصصة لمكاتب تذاكر الناديين، أو شراؤها مباشرةً من شبابيك التذاكر في الملعب خلال ساعات العمل المعتادة في أيام الأسبوع.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين، بسعرها الأصلي، أو من سوق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية للبالغين: تتراوح عمومًا بين نحو 45 و95 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة.

التذاكر المخفضة لكبار السن والشباب: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة لكبار السن، ممن تزيد أعمارهم على 66 عامًا، والشباب، ممن تقل أعمارهم عن 21 عامًا، عادةً بين نحو 30 و75 جنيهًا إسترلينيًا عبر شبابيك التذاكر الرسمية للناديين.

تذاكر الناشئين، لمن هم دون 18 أو 14 عامًا: تُباع التذاكر الرسمية المخصصة للشباب والناشئين بأسعار أقل، تتراوح عمومًا بين 15 و38 جنيهًا إسترلينيًا بحسب منطقة الجلوس المحددة.

باقات الضيافة: تبدأ أسعار تجارب كبار الشخصيات الرسمية يوم المباراة وباقات دخول الصالات، المتاحة مباشرةً عبر الناديين، من نحو 200 إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية في البيع الأولي عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية عادةً من نحو 60 إلى 85 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو ذات الرؤية المحدودة خلال فترات الطلب المعتاد.

متوسط أسعار إعادة البيع: تتفاوت أسعار التذاكر المعروضة عمومًا بين نحو 100 و250 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة.

باقات كبار الشخصيات والباقات المميزة في إعادة البيع: تتراوح أسعار باقات الضيافة المميزة أو المقاعد في المدرجات السفلية التي تشهد طلبًا استثنائيًا غالبًا بين 130 جنيهًا إسترلينيًا وأكثر من 500 جنيه إسترليني للتذكرة الواحدة.

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيوكاسل يونايتد وإيفرتون

يدخل نيوكاسل هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-1 على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز 2-0 خارج أرضه على توتنهام هوتسبير خلال هذه الفترة. وسجل نيوكاسل عشرة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وجاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-1 أمام ليدز يونايتد.

حصد إيفرتون سبع نقاط من آخر خمس مباريات له، إذ حقق انتصارين وثلاثة تعادلات دون أي هزيمة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذه الفترة. وسجل إيفرتون خمسة أهداف واستقبل هدفين في تلك المباريات الخمس، مع خروجه بشباك نظيفة ثلاث مرات، ما يشير إلى فترة من الاستقرار الدفاعي.

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

شهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين منافسة متقاربة. وفاز نيوكاسل في آخر لقاء بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-2 على ملعب سانت جيمس بارك في فبراير 2026، بينما حقق إيفرتون فوزًا 1-0 على الملعب نفسه في مايو 2025. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما بجميع المسابقات، حقق كل فريق انتصارين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ولا تمنح هذه النتائج مؤشرًا واضحًا إلى هوية المرشح للفوز في المباراة المقبلة.