يستضيف نيس فريق رين يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 8 مارس 2026، حقق رين فوزًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 4-0 على هذا الملعب نفسه، ما يمنحه أفضلية معنوية في المواجهات المباشرة الأخيرة. وفي آخر خمس مباريات رسمية جمعت الفريقين، يتفوق رين بفارق ضئيل بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لنيس.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة نيس ورين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نيس ورين في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة نيس ورين يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

الدوري الفرنسي - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 12:15 أليانز ريفييرا

كيف تشتري تذاكر مباراة نيس ورين في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين نيس وستاد رين:

1. القنوات الرسمية للناديين

شباك التذاكر الرسمي لنادي نيس: الشراء مباشرة من الموقع الرسمي للنادي هو الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي، إذا كنتم ترغبون في الجلوس في المدرجات المخصصة لجماهير صاحب الأرض على ملعب أليانز ريفييرا.

الموقع الرسمي لستاد رين: بالنسبة لجماهير الفريق الضيف، يخصص رين أحيانًا تذاكر للمدرجات المخصصة لها ويبيعها عبر بوابته الرسمية للتذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الرئيسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس ورين في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة نيس وستاد رين (رين) في الدوري الفرنسي عمومًا بحسب فئة المقاعد ومكان شرائها:

1. القنوات الرسمية للناديين

تبدأ أسعار المقاعد العادية في المدرجات العلوية أو خلف المرمى عادةً من نحو 20 يورو إلى 25 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد في المدرج الرئيسي الأوسط ومقاعد الفئة الأولى عمومًا من 45 يورو إلى 90 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبوتذاكر بأسعار تحددها طلبات السوق:

تبدأ أسعار تذاكر الدخول الأساسية عادةً من نحو 30 يورو إلى 40 يورو .

ترتفع أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة أو التي تشهد طلبًا مرتفعًا بدرجة كبيرة بحسب توفرها.

نيس ورين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيس ورين

حقق نيس فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت آخر نتيجة له الفوز على ليل 2-1 يوم 20 سبتمبر، بعد خسارته أمام أوكسير 1-0. وقبل ذلك، خسر نيس أمام باريس إف سي 3-0 وتعادل مع لو مان 1-1، فيما اكتملت سلسلة المباريات الخمس بتعادله مع لوريان 0-0.

حقق رين ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الخسارة أمام ليون 4-0 في الدوري الفرنسي يوم 19 سبتمبر، لكنه قبل ذلك تغلب على مارسيليا 1-0 وأنجيه 2-1 في الدوري. وتكتمل هذه السلسلة بتعادل 0-0 مع شتورم جراتس في الدوري الأوروبي وفوز 3-2 على لو مان، ما يُظهر قدرة رين على تحقيق نتائج أمام منافسين أقوياء.

نيس ورين: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 8 مارس 2026، حين فاز رين 4-0 على ملعب أليانز ريفييرا في مباراة بالدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق رين ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لنيس، وشهدت تلك المباريات تسجيل الفريقين 16 هدفًا. وجاء فوز نيس الوحيد في هذه السلسلة بنتيجة 3-2 على أرضه في يناير 2025، بينما فاز رين أيضًا 2-0 على أرضه في أكتوبر 2025.