يستضيف نوتنجهام فورست فريق برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت 5 ديسمبر 2026، على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 1 مارس 2026، حقق برايتون فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على ملعب أمريكان إكسبريس، بفضل هدفي دييجو جوميز وداني ويلبيك. وقبل تلك المباراة، شهدت لقاءاتهما أحداثًا مثيرة في كثير من الأحيان، أبرزها فوز نوتنجهام فورست الساحق بنتيجة 7-0 على برايتون في سيتي جراوند في فبراير 2025.

يقدم لكم موقع جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 12:30 سيتي جراوند

كيف تشتري تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنكم الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي:يتطلب الشراء مباشرة عبر بوابة نوتنجهام فورست الرسمية للتذاكر على الإنترنت عضوية مدفوعة في MyForest، مثل فئات Core أو International Reds أو Young Adult أو Junior.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عادةً بين 45 و70 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ عادةً من نحو 202 جنيه إسترليني .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد الأعلى طلبًا أو المميزة: تتراوح أسعارها من 400 إلى أكثر من 1،066 جنيهًا إسترلينيًا.

نوتنجهام فورست ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نوتنجهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون

اكتفى نوتنجهام فورست بتعادل واحد وأربع هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسجل يخلو من الانتصارات ويضم تعادلًا واحدًا وأربع هزائم، ما يجعله من بين الفرق الأقل تألقًا في المسابقة. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-0 أمام برينتفورد، كما خسر أمام آرسنال وكريستال بالاس خلال هذه الفترة. وتعادل فورست 1-1 مع إبسويتش تاون وخسر 1-0 أمام كوفنتري سيتي ضمن المباريات الخمس. وسجل هدفين فقط واستقبلت شباكه ستة أهداف خلال تلك الفترة.

تُظهر نتائج برايتون في آخر خمس مباريات رسمية، بين الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات الأوروبية، ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-0 على خيتافي في دوري المؤتمر، بعد فوزه 1-0 خارج أرضه على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتعادل برايتون أيضًا 0-0 مع يابلونيتس وخسر 2-0 أمام ليفربول خلال هذه الفترة. وسجل برايتون ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه أربعة في تلك المباريات الخمس.

نوتنجهام فورست ضد برايتون آند هوف ألبيون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين تغلب برايتون على نوتنجهام فورست 2-1 على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، استضاف فورست برايتون في نوفمبر 2025 وخسر 2-0. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق برايتون بوضوح بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لفورست، إلى جانب تعادل واحد. وتبقى أبرز نتيجة في البيانات فوز فورست على أرضه بنتيجة 7-0 على برايتون في فبراير 2025، وهي نتيجة استثنائية ضمن سلسلة مواجهات اتسمت بالتنافس في الآونة الأخيرة.