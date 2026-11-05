يستضيف نوتنجهام فورست تشيلسي يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام.

في آخر مواجهة بينهما على ملعب ستامفورد بريدج في مايو 2026، حقق نوتنجهام فورست فوزًا لافتًا على تشيلسي بنتيجة 3-1. وقبل ذلك، حقق تشيلسي فوزًا خارج أرضه على فورست بنتيجة 3-0 على ملعب سيتي جراوند في أكتوبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام، يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 27 نوفمبر 2026 - 15:00 سيتي جراوند

كيف تشتري تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

عضوية النادي والقنوات الرسمية لبيع التذاكر: الطريقة الأكثر مباشرة ورسمية لشراء التذاكر هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للناديين: نوتنجهام فورست لجماهيره، أو تشيلسي لجماهير الفريق الضيف. ويتطلب شراء التذاكر الرسمية عادةً عضوية النادي، كما يخضع لتوافر التذاكر ونقاط الولاء ومعايير اختيار المباريات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفصيل أسعار التذاكر لمباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

مقاعد المدرج السفلي: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . مقاعد المدرج العلوي: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 30 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . مقاعد المدرج الرئيسي والمدرجات الجانبية: تتراوح أسعارها بين 45 و65 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها بين . مقاعد المدرجات خلف المرميين: يبلغ سعر تذاكر الدخول العام القياسية نحو 30 إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا .

يبلغ سعر تذاكر الدخول العام القياسية نحو . مقاعد الضيافة والمقاعد المميزة: تبدأ أسعارها عادةً من 150 إلى أكثر من 400 جنيه إسترليني.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب تذاكر بأسعار تستند إلى الطلب في السوق:

مقاعد المدرج السفلي المعاد بيعها: تتراوح أسعارها عادةً بين 120 وأكثر من 300 جنيه إسترليني ، بحسب قرب الصف من الملعب والطلب العام على المباراة.

تتراوح أسعارها عادةً بين ، بحسب قرب الصف من الملعب والطلب العام على المباراة. مقاعد المدرج العلوي المعاد بيعها: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 80 إلى 140 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . باقات كبار الشخصيات والضيافة المعاد بيعها: تبدأ أسعارها عادةً من 250 إلى أكثر من 450 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

نوتنجهام فورست ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى نوتنجهام فورست وتشيلسي

يخوض نوتنجهام فورست هذه المباراة في ظل تراجع مستواه، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة على أستون فيلا بنتيجة 2-1 خارج أرضه، لكنه خسر منذ ذلك الحين أمام كريستال بالاس وآرسنال وكوفنتري سيتي، قبل أن يتعادل 1-1 مع إيبسويتش تاون في مباراته الأخيرة. واستقبل فورست أهدافًا في أربع من تلك المباريات الخمس، ويبدو عرضة للمشكلات هجوميًا ودفاعيًا.

أما نتائج تشيلسي الأخيرة فتتفاوت. فقد فاز في مباراتين من آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على إيفرتون 2-0 خارج أرضه وبورنموث 5-1، لكن الخسارة أمام توتنهام وبرينتفورد والتعادل مع هال سيتي تكشف عدم الاستقرار في المستوى الذي يعمل ألونسو على معالجته. وكانت الهزيمة 0-2 على أرضه أمام توتنهام في مباراته الأخيرة النتيجة الأكثر ضررًا له، ولم يسجل تشيلسي سوى هدفين خلال هزائمه الثلاث في هذه الفترة.

نوتنجهام فورست ضد تشيلسي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز نوتنجهام فورست 3-1 على ملعب ستامفورد بريدج في مايو 2026، وهي نتيجة ستمنح لاعبي جلاسنر الثقة قبل هذه المباراة. لكن تشيلسي تفوق عمومًا في المواجهات الأخيرة، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات بينهما. وسجل تشيلسي 11 هدفًا واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس، فيما تبرز خسارة فورست على أرضه 0-3 في ملعب سيتي جراوند في أكتوبر 2025 تذكيرًا بقدرة تشيلسي على التألق خارج ملعبه.