تُعد مواجهة ديربي ديل سولي بين نابولي وروما واحدة من أكثر المنافسات إثارة وعراقة في كرة القدم الإيطالية. وتجمع المباراة، التي تُقام على ملعب دييجو أرماندو مارادونا الشهير في نابولي، بين عملاقين من جنوب إيطاليا في مواجهة مرتقبة بالدوري الإيطالي. ومن المنتظر أن تشهد تنافسًا محتدمًا، وصراعًا تكتيكيًا رفيع المستوى، وأجواء صاخبة في المدرجات.

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متى تنطلق مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة نابولي وروما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي، ضمن مباريات جولة الدوري الإيطالي التي تلي فترة التوقف الدولي.

الدوري الإيطالي - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 12:00 دييجو أرماندو مارادونا

أين يمكنك شراء تذاكر نابولي وروما؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات نابولي أساسًا عبر بوابة TicketOne الرسمية وموقع النادي. وبسبب الإقبال الكبير من حاملي بطاقات النادي الرسمية والمشجعين المحليين، غالبًا ما تنفد التذاكر المخصصة للبيع العام عبر المنصات الرسمية سريعًا.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة خلال البيع الأولي، فيمكنك اللجوء إلى StubHub إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر نابولي وروما؟

تبدأ الأسعار الرسمية التي يحددها نابولي لتذاكر مبارياته الاعتيادية على أرضه في الدوري الإيطالي، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، عادةً من 45 يورو لمقاعد الأجزاء العلوية من مدرجات كورفا، وترتفع إلى 150 يورو أو أكثر للمقاعد الوسطى في مدرجات تريبونا.

وعلى منصات إعادة البيع، تبدأ أسعار الخيارات الأقل تكلفة من نحو 70 يورو للمقاعد الاعتيادية، وتتغير الأسعار بحسب الطلب وموقع المقعد.

نابولي ضد روما في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نابولي وروما

يدخل نابولي المباراة بعد سلسلة من النتائج المتباينة، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، كما خسر أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا، وعلى أرضه أمام كومو في وقت سابق من الموسم. وأظهر فريق أليجري قدرته على تحقيق الانتصارات بصعوبة، كما يتضح من فوزه 1-0 على بولونيا، لكن الضعف الدفاعي ظل مشكلة متكررة. فقد استقبل ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف سجلها.

أما نتائج روما الأخيرة فتبدو أفضل؛ إذ فاز فريق جاسبيريني بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل في اثنتين، دون أن يتعرض لأي هزيمة. ويبرز فوزه خارج أرضه 4-0 على ليتشي دليلًا على قدرته الهجومية، وأتبعه بانتصارين على أتالانتا وتورينو. كما يُظهر تعادله 2-2 على أرض إنتر قدرته على منافسة أقوى فرق الدوري. وسجل روما عشرة أهداف خلال تلك الفترة واستقبل أربعة، في حصيلة تعكس إنتاجه الهجومي وانضباطه الدفاعي المقبول.

نابولي ضد روما: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب مارادونا في فبراير 2026، لتواصل سلسلة المباريات المتقاربة بينهما. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة في الدوري الإيطالي، فاز روما مرة واحدة ونابولي مرتين، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وتوزعت الأهداف بين الفريقين بصورة متقاربة خلال تلك المواجهات، ما يؤكد مدى التنافس الذي تشهده هذه المباراة عادةً.



