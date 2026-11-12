يستضيف ميدلزبره فريق ديربي كاونتي يوم السبت 5 ديسيمبر 2026 على ملعب ريفرسايد في ميدلزبره.

أُقيمت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في يناير 2026، حين حقق ديربي كاونتي فوزًا ضيقًا على أرضه بنتيجة 1-0 في التشامبيونشيب. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، يتفوق ديربي كاونتي بفارق طفيف، إذ حقق ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لميدلزبره.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة ميدلزبره وديربي كاونتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ميدلزبره وديربي كاونتي في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة ميدلزبره وديربي كاونتي على ملعب ريفرسايد في ميدلزبره يوم السبت 5 ديسيمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19 5 ديسمبر 2026 - 07:30 ريفرسايد

كيف تشتري تذاكر مباراة ميدلزبره وديربي كاونتي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة ميدلزبره وديربي كاونتي في التشامبيونشيب، يمكنكم الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكن الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ميدلزبره أو مكتب تذاكر ديربي كاونتي، للحصول على تذاكر الحصص المعتادة لأصحاب الأرض والضيوف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية للناديين تمامًا، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة في قنوات البيع الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ميدلزبره وديربي كاونتي في التشامبيونشيب؟

إليكم تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ميدلزبره وديربي كاونتي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين: تتراوح بين 31.50 و40.50 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح بين . التذاكر المخفضة: تتراوح بين 24.50 و33.50 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح بين . تذاكر الناشئين: تتراوح بين 13.50 و23.50 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد بحسب الطلب في السوق:

الدخول العام: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 65 إلى 85 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . المقاعد المميزة أو الواقعة على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها بين 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

ميدلزبره ضد ديربي كاونتي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ميدلزبره وديربي كاونتي

حقق ميدلزبره ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام ريكسهام، لتتوقف سلسلة قوية تضمنت الفوز 5-1 خارج أرضه على بولتون واندررز والانتصار 3-0 على تشارلتون أتلتيك. وسجل فريق هيلبرج 13 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قوته الهجومية خلال هذه الفترة.

أسفرت آخر خمس مباريات لديربي كاونتي في التشامبيونشيب عن أربع هزائم وتعادل واحد. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 0-4 أمام نورويتش سيتي، كما خسر 4-1 أمام كل من ميلوول وكوينز بارك رينجرز خلال الفترة نفسها. وجاءت نقطة ديربي الوحيدة من التعادل 1-1 مع شيفيلد يونايتد. ولم يسجل سوى هدفين في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل 11 هدفًا.

ميدلزبره ضد ديربي كاونتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، وفاز فيها ديربي كاونتي 1-0 على أرضه في التشامبيونشيب. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ديربي ثلاث مرات مقابل انتصارين لميدلزبره، وجاء انتصارا ميدلزبره على أرضه، بما في ذلك الفوز 2-1 في نوفمبر 2025 والفوز 1-0 في مارس 2025. أما النتيجة الوحيدة التي شهدت فوزًا بفارق كبير ضمن هذه البيانات، فهي انتصار ميدلزبره على أرضه 4-1 في فبراير 2022.