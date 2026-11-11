يستضيف مونزا فريق كومو يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب بريانتيو في مونزا.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري يوم 5 أبريل 2025، حقق كومو فوزًا مقنعًا خارج أرضه على مونزا بنتيجة 3-1 على ملعب بريانتيو. وكانت مواجهتهما السابقة في الدوري الإيطالي خلال موسم 2024-25 قد انتهت بتعادل صعب 1-1 في كومو.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة مونزا وكومو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مونزا وكومو في الدوري الإيطالي؟

تقام مباراة مونزا وكومو على ملعب بريانتيو في مونزا يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 09:00 بريانتيو

كيف تشتري تذاكر مباراة مونزا وكومو في الدوري الإيطالي؟

لشراء تذاكر مباراة مونزا وكومو في الدوري الإيطالي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: اشترِ التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي للفريق المضيف، مونزا، عبر بوابة التذاكر التابعة له. وهذه أكثر الطرق أمانًا ومباشرة للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مونزا وكومو في الدوري الإيطالي؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة مونزا وكومو في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

كورفا / المدرجات خلف المرميين: من 25 إلى 35 يورو

من 25 إلى 35 يورو ديستينتي / مدرجات جانبي الملعب: من 45 إلى 65 يورو

من 45 إلى 65 يورو تريبونا / المدرج الرئيسي: من 80 إلى 150 يورو أو أكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العادي / المقاعد القياسية: من 60 إلى 95 يورو

من 60 إلى 95 يورو المقاعد المميزة / الإطلالة من جانبي الملعب: من 120 إلى 250 يورو أو أكثر

من 120 إلى 250 يورو أو أكثر خيارات كبار الشخصيات / الضيافة: 300 يورو أو أكثر

مونزا ضد كومو في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مونزا وكومو

يدخل مونزا هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا ولم يتعادل وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له. وجاء فوزه الوحيد في هذه الفترة على حساب كالياري بنتيجة 4-0 على أرضه، لكنه خسر منذ ذلك الحين ثلاث مباريات متتالية. وكانت تلك الهزائم أمام لاتسيو (3-1)، وتورينو (3-2)، ونابولي (1-4)، ومؤخرًا بولونيا (2-1). وسجل مونزا تسعة أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

فاز كومو بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وشملت هذه السلسلة انتصارات في الدوري الإيطالي على فيورنتينا وساسولو وتورينو، إلى جانب فوز بنتيجة 4-1 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. وكانت آخر مبارياته الفوز على فينيتسيا بنتيجة 1-0 في الدوري الإيطالي. وفي المجمل، سجل كومو 11 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين فقط خلال هذه المباريات الخمس.

مونزا ضد كومو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 5 أبريل 2025، حين فاز كومو بنتيجة 1-3 على ملعب بريانتيو في الدوري الإيطالي. وانتهت المباراة السابقة، التي أقيمت في كومو في نوفمبر 2024، بالتعادل 1-1. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، فاز كومو مرتين ومونزا مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.