يستضيف موناكو فريق ليل يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب لويس الثاني في موناكو.

وفاز ليل في آخر مواجهة بين الفريقين بنتيجة 1-0 على ملعب لويس الثاني في مايو 2026. ويتنافس الفريقان بانتظام على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ما يجعل هذه المواجهة مهمة في المرحلة المبكرة من موسم الدوري الفرنسي.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة موناكو وليل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة موناكو وليل على ملعب لويس الثاني في موناكو، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 لويس الثاني

كيف تشتري تذاكر مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي على ملعب لويس الثاني، تتوفر أمامك عدة خيارات مباشرة وعبر سوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

بوابة التذاكر الرسمية لموناكو: الخيار الأكثر موثوقية ومباشرة هو الشراء من صفحة التذاكر على الموقع الرسمي لموناكو. ويبدأ عادةً بيع التذاكر للجمهور قبل المباراة ببضعة أسابيع.

شباك التذاكر في ملعب لويس الثاني: إذا كنت في موناكو، تبيع شبابيك التذاكر في ملعب لويس الثاني ما تبقى من تذاكر المقاعد العادية يوم المباراة أو خلال الأيام التي تسبقها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الأصلية، تعرض منصات مثل ستاب هاب تذاكر من بائعين في سوق إعادة البيع. وقد تتغير أسعارها بحسب موقع المقعد والطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة موناكو وليل على ملعب لويس الثاني بحسب شرائها مباشرة من النادي أو عبر منصات إعادة البيع، وكذلك بحسب موقع المقعد:

1. شباك تذاكر موناكو والبوابة الرسمية

تتراوح عادةً الأسعار الأصلية للتذاكر العادية التي يبيعها موناكو مباشرةً بين 10 و89 يورو:

مدرج العائلات والمدرجات المنحنية: نحو 10 إلى 15 يورو

الفئتان الثالثة والرابعة، المدرجات العلوية والجانبية: نحو 22 إلى 29 يورو

الفئتان الأولى والثانية، المدرجات الرئيسية الوسطى ومدرج الشرف: نحو 40 إلى 89 يورو

باقات الضيافة الرسمية لكبار الشخصيات: تبدأ من نحو 350 يورو للتذكرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الأصلية، تقدم منصات مثل ستاب هابتذاكر تتغير أسعارها بحسب الطلب:

المقاعد الأقل سعرًا ومقاعد الفئة الثانية، مدرج سيكوند: تبدأ من 50 إلى 94 يورو

الفئة الأولى والمدرج الرئيسي، مدرج الشرف ومدرج بروميير: تتراوح بين 120 و170 يورو

باقات إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح بين 350 وأكثر من 1300 يورو

موناكو ضد ليل في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى موناكو وليل

يدخل موناكو هذه المواجهة بمستوى قوي، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على لانس في الدوري الفرنسي، بعد تعادله 1-1 مع ستراسبورج خارج أرضه. ويُبرز فوزه على باريس سان جيرمان ومارسيليا في وقت سابق من هذه السلسلة قوة المنافسين الذين تغلب عليهم فريق لويس. وسجل موناكو 10 أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس، في حصيلة تعكس قوته الهجومية وصلابته الدفاعية.

حقق ليل فوزين وتعادلًا واحدًا وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 2-1 أمام نيس، بعد فوزه 2-0 على تروا في الدوري. وشهدت هذه السلسلة أيضًا تعادله 2-2 مع باريس سان جيرمان وفوزه 1-0 على تولوز خارج أرضه، فيما شكّلت خسارته 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا انتكاسة له. وسجل ليل ثمانية أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

موناكو ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بفوز ليل 1-0 على ملعب لويس الثاني في مايو 2026، وهي نتيجة تمنح فريق أنشيلوتي دافعًا قبل زيارته مجددًا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليل ثلاث مرات وموناكو مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل. وتفوق ليل مؤخرًا في هذه المواجهات، إذ فاز بثلاث من آخر أربع مباريات لم تنتهِ بالتعادل.