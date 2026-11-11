يستضيف موناكو فريق أنجيه يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب لويس الثاني في موناكو.

تاريخ مواجهات موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي حافل بالتنافس، وكانت آخر مباراة بينهما في المسابقة في فبراير 2026، حين حقق موناكو فوزًا مريحًا بنتيجة 2-0 على ملعب لويس الثاني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في جميع المسابقات، يتفوق موناكو بثلاثة انتصارات، مقابل فوز واحد لأنجيه وتعادل واحد.

تقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة موناكو وأنجيه، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة موناكو وأنجيه على ملعب لويس الثاني في موناكو، ولا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بثها.

الدوري الفرنسي - الجولة 13 5 ديسمبر 2026 - 14:45 لويس الثاني

كيف تشتري تذاكر مباراة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي موناكو: تُعد بوابة التذاكر الرسمية لنادي موناكو المصدر الأساسي والأكثر موثوقية لشراء التذاكر العادية مباشرة، وتتيح اختيار فئات المقاعد في ملعب لويس الثاني.

تُعد بوابة التذاكر الرسمية لنادي موناكو المصدر الأساسي والأكثر موثوقية لشراء التذاكر العادية مباشرة، وتتيح اختيار فئات المقاعد في ملعب لويس الثاني. القنوات الرسمية لنادي أنجيه: عادةً ما تُوزَّع تذاكر مشجعي أنجيه المسافرين عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي أو تُخصص مباشرة لمجموعات مشجعيه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة موناكو وأنجيه المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الفئات العادية: تبدأ من نحو 35 إلى 50 يورو .

تبدأ من نحو . مقاعد الفئة المتوسطة وجانبي الملعب: تتراوح عادةً بين 60 و100 يورو .

تتراوح عادةً بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ من 150 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

مقاعد خلف المرميين والمدرجات العلوية: تبدأ من نحو 48 إلى 58 يورو .

تبدأ من نحو . تذاكر الدخول العادية ومقاعد الفئة المتوسطة: تُعرض غالبًا بأسعار تتراوح بين 65 و120 يورو .

تُعرض غالبًا بأسعار تتراوح بين . تذاكر إعادة البيع المميزة وأقسام كبار الشخصيات: تتراوح أسعارها من 140 إلى أكثر من 400 يورو.

موناكو ضد أنجيه في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى موناكو وأنجيه

حقق موناكو فوزًا واحدًا وتعادل مرة وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي، وانتهت آخر مباراة له في المسابقة بالخسارة 3-1 أمام باريس إف سي في 1 نوفمبر. وقبلها تعادل 1-1 مع ليل، فيما كان فوزه الوحيد في الدوري خلال تلك الفترة بنتيجة 1-0 على لوريان، رغم أنه حقق أيضًا فوزًا بنتيجة 3-0 على فرايبورج في دوري المؤتمر، وفاز خارج أرضه بنتيجة 1-2 على سسكا صوفيا في أوروبا.

حقق أنجيه فوزًا واحدًا وتعادل مرة وخسر ثلاث مباريات في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 2-0 أمام ليون، كما خسر 5-1 أمام بريست و2-5 أمام مارسيليا خلال تلك الفترة. وجاء فوزه الوحيد على تروا بنتيجة 2-0 في سبتمبر، بينما أظهر قدرًا من الصلابة الدفاعية في تعادله السلبي مع لوريان.

موناكو ضد أنجيه: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين تغلب موناكو على أنجيه 2-0 على ملعب لويس الثاني في الدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز موناكو ثلاث مرات مقابل فوز واحد لأنجيه، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء انتصار أنجيه الوحيد خلال تلك الفترة في نوفمبر 2024، حين فاز 1-0 على ملعب لويس الثاني.