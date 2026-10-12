يستضيف ماينتس 05 فريق فيردر بريمن يوم السبت 24 أكتوبر 2026، على ملعب ميوا أرينا في ماينتس.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري في مارس 2026، حقق ماينتس فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب فيزر، بفضل هدفي باول نيبل ولي جاي سونغ. ورغم تلك الخسارة الأخيرة، يتفوق فيردر بريمن في المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما فاز بأربع من آخر ست مباريات رسمية جمعت الفريقين.

دع جول يطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ماينتس 05 وفيردر بريمن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ماينتس 05 وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة ماينتس 05 وفيردر بريمن على ملعب ميوا أرينا في ماينتس، يوم السبت 24 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 7 24 أكتوبر 2026 - 09:30 كوفاسه أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة ماينتس 05 وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

إليك الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة ماينتس 05 وفيردر بريمن في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر تذاكر ماينتس 05 الرسمي: الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر جمهور الفريق المضيف هي عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لنادي ماينتس 05. وتُطرح التذاكر عادةً لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحتها للبيع للجمهور.

الحصة الرسمية لجماهير فيردر بريمن الضيفة: تتوفر تذاكر القسم المخصص لجماهير الفريق الضيف عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي فيردر بريمن، مع إعطاء الأولوية عادةً لأعضاء النادي وروابط المشجعين الرسمية.

شباك تذاكر ميوا أرينا: إذا لم تُبع جميع التذاكر مسبقًا، فيمكن شراء التذاكر المتبقية مباشرةً من شبابيك التذاكر في الملعب بماينتس يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ماينتس 05 وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ماينتس 05 وفيردر بريمن على ملعب ميوا أرينا بحسب شرائها بالسعر الرسمي من النادي أو عبر منصات إعادة البيع.

1. الأسعار الرسمية للتذاكر (بوابة النادي)

مدرجات الوقوف: من 14 إلى 22 يورو

فئات المقاعد العادية: من 27 إلى 55 يورو

مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المركزية المميزة: من 58 إلى 76 يورو

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 150 إلى أكثر من 300 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة عبر القنوات الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب، التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

أقل المقاعد سعرًا في إعادة البيع: من 45 إلى 60 يورو

المقاعد متوسطة السعر والمطلة على وسط الملعب: من 75 إلى 160 يورو

إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 250 إلى أكثر من 1000 يورو

ماينتس 05 وفيردر بريمن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ماينتس 05 وفيردر بريمن

يدخل ماينتس المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها، سجل خلالها 18 هدفًا واستقبل سبعة أهداف. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 4-3 خارج أرضه على بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، بينما كان أكبر انتصاراته خلال تلك الفترة بنتيجة 9-0 على كريشو في كأس ألمانيا. وجاءت خسارته الوحيدة خارج أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-1.

حقق فيردر بريمن ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها، سجل خلالها عشرة أهداف واستقبل تسعة. وكانت آخر نتائجه الفوز بنتيجة 3-2 على أوجسبورج في الدوري الألماني، بعد تعادله 1-1 مع كولن. أما أسوأ نتائجه مؤخرًا فكانت خسارته بنتيجة 4-1 خارج أرضه أمام فرايبورج في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للدوري الألماني.

ماينتس 05 وفيردر بريمن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في 15 مارس 2026 بالدوري الألماني، حين فاز ماينتس بنتيجة 2-0 خارج أرضه على فيردر بريمن. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز فيردر بريمن ثلاث مرات مقابل فوز واحد لماينتس وتعادل واحد، وإن كان انتصار ماينتس في المواجهة الأخيرة يُظهر قدرته على تغيير مسار المواجهات بينهما. وشهدت المباريات الخمس تسجيل 11 هدفًا إجمالًا.