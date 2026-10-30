يستضيف ماينز 05 فريق بايرن ميونخ يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب ميوا أرينا في ماينز.

شهدت آخر مواجهة بينهما، في أبريل 2026، مباراة مثيرة انتهت بفوز بايرن ميونخ خارج أرضه على ماينز بنتيجة 4-3. وشهدت المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين أهدافًا غزيرة في المعتاد، بمتوسط يزيد كثيرًا على ثلاثة أهداف في المباراة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ماينز 05 وبايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ماينز 05 وبايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة ماينز 05 وبايرن ميونخ على ملعب ميوا أرينا في ماينز يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 9 7 نوفمبر 2026 - 09:30 كوفاسه أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة ماينز 05 وبايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين 1. إف إس في ماينز 05 وإف سي بايرن ميونخ على ملعب ميوا أرينا، فهناك عدة طرق معتادة متاحة:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي عبر الموقعين الرسميين لماينز 05 أو بايرن ميونخ. وتُطرح التذاكر عادةً أولًا في مرحلة بيع مسبق حصرية للأعضاء، قبل إتاحة أي مقاعد متبقية للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة في قنوات البيع الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ماينز 05 وبايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

فيما يلي تفصيل لأسعار تذاكر مباراة ماينز 05 وبايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني، عبر القنوات الرسمية وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام / المقاعد العادية: تتراوح الأسعار عادةً بين 20 و80 يورو ، بحسب الفئة والمدرج، مثل المدرجات الرئيسي والشرقي والغربي والجنوبي، وتصنيف الفريق المنافس.

تتراوح الأسعار عادةً بين ، بحسب الفئة والمدرج، مثل المدرجات الرئيسي والشرقي والغربي والجنوبي، وتصنيف الفريق المنافس. مناطق الوقوف (المدرجات): يبلغ سعرها عادةً نحو 15 إلى 20 يورو لأعضاء النادي خلال مرحلة البيع الأولية.

يبلغ سعرها عادةً نحو لأعضاء النادي خلال مرحلة البيع الأولية. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها عمومًا من 200 إلى أكثر من 400 يورو عند شرائها مباشرةً ضمن عروض الضيافة التي يقدمها النادي، بحسب التوافر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفق الطلب في السوق:

مناطق الوقوف / الفئات الاقتصادية: تبدأ الأسعار من نحو 100 إلى 200 يورو ، بحسب الطلب.

تبدأ الأسعار من نحو ، بحسب الطلب. فئات المقاعد العادية (من الفئة 1 إلى الفئة 3): تتراوح الأسعار بين 200 وأكثر من 600 يورو .

تتراوح الأسعار بين . المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب (المدرج الغربي / المدرج الشرقي): تُعرض غالبًا بأسعار تتراوح بين 600 وأكثر من 1,500 يورو .

تُعرض غالبًا بأسعار تتراوح بين . تذاكر ضيافة كبار الشخصيات: قد تتراوح أسعار باقات إعادة البيع والضيافة الراقية بين 1,100 وأكثر من 2,300 يورو.

ماينز 05 وبايرن ميونخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ماينز 05 وبايرن ميونخ

يدخل ماينز هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات، رغم أن هذه السلسلة تشمل خسارة على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-3 وتعادلًا دون أهداف مع بادربورن. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا على فالد هوف مانهايم بنتيجة 0-3، فيما كان أفضل نتائجه الرسمية في تلك الفترة الفوز خارج أرضه على هامبورج بنتيجة 0-5. وسجل فريق فيشر 12 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال المباريات الخمس.

أما نتائج بايرن في مبارياته الخمس الأخيرة فتروي قصة مختلفة. فقد حقق فريق كومباني أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وسجل 17 هدفًا ولم يستقبل أي هدف في مبارياته التي فاز بها. وتبرز نتيجة الفوز 7-0 على يونيون برلين، فيما يؤكد الفوز 5-0 على بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا فاعلية الفريق هجوميًا ودفاعيًا. وجاء تعثره الوحيد في تعادل سلبي مع شالكه.

ماينز 05 وبايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز بايرن 3-4 على ملعب ميوا أرينا في أبريل 2026، في نتيجة عكست مدى تقارب المنافسة بينهما. وخلال آخر خمس مواجهات، فاز بايرن ثلاث مرات مقابل فوز واحد لماينز وتعادل واحد، لكن ماينز حقق فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 في ديسمبر 2024، وتعادل مع بايرن 2-2 على ملعب أليانز أرينا في الموسم التالي. وسجل بايرن 15 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.