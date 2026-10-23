يجمع مانشستر يونايتد وروما تاريخ أوروبي لا يُنسى، شهد مواجهات بارزة سابقة، منها نصف نهائي الدوري الأوروبي المثير في موسم 2020-21، ولقاءاتهما في دوري أبطال أوروبا موسم 2007-08.

ويخوض مانشستر يونايتد هذه الفترة بعدما حقق نتائج متباينة محليًا، من بينها تعادلان مؤخرًا أمام فولهام وإيفرتون، إلى جانب فوز كبير في دوري أبطال أوروبا.

متى تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد وروما على ملعب أولد ترافورد في مانشستر، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 أولد ترافورد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا؟

للحصول على تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وروما المقبلة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، يمكنك استكشاف عدة طرق بحسب التوافر عبر القنوات الرسمية وتفضيلاتك:

التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي: يمكنك زيارة بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر يونايتد للاطلاع على الدفعات الأولى من التذاكر، ومبيعات الأعضاء، وأي تذاكر متبقية مخصصة للبيع العام.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، بحسب شرائها من القنوات الرسمية للنادي بسعرها الأصلي أو من أسواق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية للبالغين: من نحو 60 إلى 115 يورو ، بحسب فئة المدرج وموقع القطاع داخل أولد ترافورد تحديدًا.

التذاكر المخفضة لمباريات الكؤوس والأعضاء: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة للصغار وكبار السن، المتاحة عبر قرعة النادي الرسمية أو مبيعات الأعضاء، عادةً بين 30 و60 يورو .

باقات الضيافة الرسمية: تبدأ أسعار تذاكر الضيافة المميزة للنادي أو باقات حضور المباراة من نحو 250 يورو ، وترتفع بحسب خدمات الطعام وإمكانية دخول صالات الضيافة.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي أو الجانب القصير من الملعب: تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع الأقل تكلفة عادةً من نحو 140 إلى 175 يورو .

مقاعد الجانب الطويل من الملعب أو المدرج السفلي: تتراوح أسعار المقاعد متوسطة التكلفة عادةً بين 200 و350 يورو .

باقات كبار الشخصيات والباقات المميزة المعاد بيعها: قد تتراوح أسعار المقاعد المميزة التي تشهد طلبًا مرتفعًا، أو المقصورات التنفيذية، أو عروض كبار الشخصيات في اللحظات الأخيرة، بين 400 وأكثر من 1,000 يورو بحسب الموقع الدقيق والتوافر.

مانشستر يونايتد ضد روما في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر يونايتد وروما

حقق مانشستر يونايتد فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 مع إيفرتون في وقت سابق من هذه السلسلة. وجاء فوزه الوحيد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-0 على صباح إف كي. وسجل يونايتد تسعة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس، فيما كانت الهزيمتان المتتاليتان أمام برايتون ومانشستر سيتي أبرز إخفاقاته في هذه السلسلة.

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت مباراته الأخيرة التعادل 2-2 مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما تقدم 2-0 بنهاية الشوط الأول. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه على تورينو 2-0 وتعادل 1-1 مع فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وسجل روما ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس.

مانشستر يونايتد ضد روما: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2020-21. وفاز مانشستر يونايتد بمباراة الذهاب 6-2 على ملعب أولد ترافورد، قبل أن يفوز روما بمباراة الإياب 3-2 في إيطاليا. كما تواجه الناديان مرتين في دوري أبطال أوروبا موسم 2007-08، وفاز يونايتد في المباراتين، بنتيجة 2-0 في روما و1-0 على ملعب أولد ترافورد. ويتفوق يونايتد في السجل الإجمالي للمواجهات الخمس المسجلة بينهما.