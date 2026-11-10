يستضيف مانشستر يونايتد فريق برينتفورد يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

في آخر مواجهة بينهما يوم 27 أبريل 2026، حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على ملعب أولد ترافورد، بفضل هدفي كاسيميرو وبنيامين شيشكو. وسبق لبرينتفورد أن أثبت قدرته على تحقيق مفاجآت كبيرة أمام مانشستر يونايتد، أبرزها فوزه عليه بسهولة بنتيجة 4-0 في بداية موسم 2022–23.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر، يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 10:00 أولد ترافورد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للأندية

التذاكر الرسمية للنادي: يتطلب شراء التذاكر مباشرة من النادي عادةً عضوية رسمية فيه. ويمكن للأعضاء المشاركة في قرعة التذاكر أو استخدام منصات إعادة البيع الرسمية، بحسب التوافر ومراحل تخصيص التذاكر.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوافر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للأندية

السعر الأصلي أو المعتاد: يتراوح عادةً بين نحو 45 و86 جنيهًا إسترلينيًا .

يتراوح عادةً بين نحو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ من نحو 200 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر للشخص الواحد.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب ، التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

أسعار إعادة البيع المعتادة: تبدأ عمومًا من نحو 105 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية.

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر يونايتد وبرينتفورد

يخوض مانشستر يونايتد هذه المباراة دون أي فوز في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم خلال تلك الفترة. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه بنتيجة 3-0 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر بنتيجة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا. وتعادل يونايتد بنتيجة 1-1 مع كل من ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير خلال هذه الفترة، وخسر بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في أوروبا. وسجل يونايتد أربعة أهداف واستقبل عشرة في تلك المباريات الخمس.

أما برينتفورد، فيدخل المباراة بسجل أكثر توازنًا مؤخرًا، إذ حقق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت أبرز نتائجه الفوز بنتيجة 3-0 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما انتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 على أرض هال سيتي. وسجل برينتفورد ثمانية أهداف واستقبل ستة خلال هذه الفترة.

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، حين فاز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفاز برينتفورد في اثنتين من آخر خمس مواجهات بين الفريقين، مقابل انتصارين ليونايتد وتعادل واحد. ومن بين انتصاري برينتفورد خلال هذه الفترة، فوزه على أرضه بنتيجة 3-1 في سبتمبر 2025، وبنتيجة 4-3 في مايو 2025.