يستضيف مانشستر يونايتد فريق بورنموث يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

تاريخيًا، يتفوق مانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة، إذ حقق 14 فوزًا في اللقاءات الرسمية مقابل 5 انتصارات لبورنموث. ورغم تفوق يونايتد إجمالًا، فقد شكّل بورنموث عقبة متكررة أمامه في المواسم الأخيرة، وحقق انتصارات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه مانشستر يونايتد فريق بورنموث على ملعب أولد ترافورد في مانشستر، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 أولد ترافورد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة على ملعب أولد ترافورد يوم 25 أكتوبر 2026، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

1. الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد (الحصة الأساسية)

شرط العضوية: لشراء تذاكر الدخول العام مباشرة من مانشستر يونايتد، تحتاج عادةً إلى امتلاك عضوية رسمية في النادي، مثل العضوية المميزة أو الكاملة أو الأساسية.

قرعة التذاكر ودفعات طرحها للبيع: تُباع تذاكر الدخول العام للأعضاء الرسميين قبل المباراة عبر طلبات القرعة أو في دفعات تُطرح للبيع في مواعيد محددة.

2. حصة تذاكر جماهير بورنموث الزائرة

لجماهير الفريق الزائر: يجب على الجماهير الزائرة شراء التذاكر عبر نظام التذاكر الرسمي لبورنموث. وتُوزع هذه التذاكر وفق نظام نقاط الولاء الخاص بالنادي على حاملي التذاكر الموسمية السارية وأعضاء بورنموث.

3. منصات إعادة بيع التذاكر

غالبًا ما تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب ، مقاعد يطرحها بائعون لإعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، لكن أسعارها قد تختلف عن قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد على مكان الشراء وطريقته:

1. أسعار التذاكر الرسمية المباشرة (القيمة الأصلية)

للشراء مباشرة من مانشستر يونايتد، يجب أن تكون عضوًا رسميًا في النادي. وتتراوح أسعار تذاكر المباراة الواحدة بقيمتها الأصلية عادةً بين:

البالغون: 40 إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا (بحسب مستوى المدرج وموقع المقعد).

الفئات المخفضة (أقل من 16 عامًا / أكثر من 65 عامًا):20 إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا .

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

نظرًا إلى أن التذاكر العادية للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام فرق من الدرجة الأولى تنفد عادةً خلال مرحلة البيع الرسمية للأعضاء، فإن أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثلستب هبتتغير بحسب الطلب في السوق:

المقاعد الأقل سعرًا: نحو 78 إلى 99 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة.

مقاعد الفئة المتوسطة: نحو 125 إلى 208 جنيهات إسترلينية للتذكرة.

المقاعد المميزة والقريبة من الملعب في المستوى السفلي:250 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر للتذكرة.

مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر يونايتد وبورنموث

حقق مانشستر يونايتد فوزًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وتعادل مرتين وخسر مرتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام فولهام، بعدما خسر في وقت سابق أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وبرايتون في كأس كاراباو. وكان فوزه 4-0 على صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا النتيجة المقنعة الوحيدة خلال تلك السلسلة، فيما استقبلت شباكه سبعة أهداف في المباريات الخمس.

وكان بورنموث أكثر قدرة على المنافسة، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له. ومن أبرز نتائجه الفوز 4-0 على لينكولن سيتي في كأس كاراباو، والفوز 1-2 خارج أرضه على ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي. وكانت خسارته 0-1 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة، وسجل تسعة أهداف في المباريات الخمس مقابل ستة أهداف استقبلتها شباكه.

مانشستر يونايتد وبورنموث: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مارس 2026، حين تعادلا 2-2 على ملعب فيتاليتي الخاص ببورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، شهدت مباراة ديسمبر 2025 على ملعب أولد ترافورد تعادلًا لافتًا بنتيجة 4-4. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، لم يتمكن أي من الفريقين من فرض تفوق واضح، إذ تكرر التعادل وأظهر كلاهما ميلًا إلى تبادل الأهداف بغزارة.