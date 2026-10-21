في آخر مواجهة بينهما في الدوري، يوم 15 مارس 2026، حقق مانشستر يونايتد فوزًا مقنعًا على أستون فيلا بنتيجة 3-1 على ملعب أولد ترافورد. لكن أستون فيلا أظهر صلابة في مباراة الدور الآخر من موسم 2025–26، وانتزع فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على أرضه.

متى تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا على ملعب أولد ترافورد في مانشستر، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 11:30 أولد ترافورد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

للحصول على تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتوفر للمشجعين عادةً عدة طرق رئيسية، بحسب حالة العضوية وتوفر التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر والعضويات الرسمية للناديين: يخصص الناديان التذاكر أساسًا عبر بوابتي الأعضاء الرسميتين. ويتيح شراء عضوية رسمية لدى مانشستر يونايتد أو أستون فيلا الوصول إلى أنظمة القرعة، ومراحل البيع العام للتذاكر، ومنصات تبادل التذاكر الرسمية للأعضاء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي تفصيل أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

السعر الرسمي لتذاكر الدخول العام العادية: تتراوح الأسعار الرسمية لمقاعد الدخول العام عادةً بين نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا و100 جنيه إسترليني أو أكثر ، بحسب فئة المقعد وموقعه وتصنيف المباراة.

باقات الضيافة وكبار الشخصيات الرسمية للناديين: تبدأ أسعار باقات الضيافة المميزة يوم المباراة عمومًا من نحو 175 إلى 300 جنيه إسترليني أو أكثر للشخص الواحد، وترتفع أكثر بكثير بحسب ما تتضمنه، مثل الوجبات الفاخرة ودخول الصالات والمقاعد التنفيذية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر وفقًا للطلب في السوق:

عروض إعادة بيع المقاعد العادية: تبدأ أسعار المقاعد العادية لهذه المباراة حاليًا من نحو 104 جنيهات إسترلينية ، بينما يبلغ متوسط الأسعار المعتادة في السوق نحو 305 جنيهات إسترلينية أو أكثر، بحسب الطلب ومدى اقتراب يوم المباراة.

إعادة بيع المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعار مقاعد المدرجات السفلية أو المقاعد المطلة على جانب الملعب، التي تشهد طلبًا كبيرًا، غالبًا بين 150 جنيهًا إسترلينيًا وأكثر من 300 جنيه إسترليني ، وقد ترتفع أسعار فئات التذاكر الاستثنائية أو النادرة بدرجة كبيرة بحسب ما يتوفر في السوق لحظة الشراء.

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج مانشستر يونايتد وأستون فيلا الأخيرة

حقق مانشستر يونايتد فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا بنتيجة 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل سابق بنتيجة 2-2 مع إيفرتون. وفاز يونايتد على صباح إف كي بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر 0-1 أمام مانشستر سيتي و2-3 أمام برايتون في كأس كاراباو. وسجل تسعة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لأستون فيلا عن ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة ونتيجة واحدة من مباراة ودية. وكانت آخر مباراة رسمية له فوزًا بنتيجة 2-3 على ملعب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفاز فيلا أيضًا بنتيجة 2-3 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، وتغلب على كوفنتري سيتي بنتيجة 1-3 في كأس كاراباو، لكنه خسر بنتيجة 1-2 أمام نوتنجهام فورست في الدوري. وسجل فيلا عشرة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 15 مارس 2026، حين فاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بنتيجة 3-1 على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز يونايتد ثلاث مرات وفيلا مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي. وشهدت مباراة الدور الآخر في ديسمبر 2025 فوز فيلا بنتيجة 2-1 على أرضه، بينما فاز يونايتد أيضًا بنتيجة 2-0 على ملعب أولد ترافورد في مايو 2025.