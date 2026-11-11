يستضيف مانشستر يونايتد كوفنتري سيتي يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

لم يلتقِ مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل 2001، حين حقق مانشستر يونايتد الفوز 4-2 على ملعب أولد ترافورد. وجاءت آخر مواجهة رسمية بينهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المثير في أبريل 2024 على ملعب ويمبلي، حيث عاد كوفنتري من تأخره بثلاثة أهداف قبل أن يتأهل مانشستر يونايتد بصعوبة بركلات الترجيح.

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متى تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي على ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 10:00 أولد ترافورد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكن الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أو شباك التذاكر، وهما المصدر الأساسي والأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي، وفقًا لفئات العضوية وتوافر التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد التذاكر من منافذ البيع الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العادية للبالغين: تبدأ عادةً من نحو 80 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ عادةً من نحو 104 جنيهات إسترلينية إلى 105 جنيهات إسترلينية .

تبدأ عادةً من نحو إلى . المقاعد ذات الطلب المرتفع أو المميزة: تتراوح أسعارها بين 242 و360 جنيهًا إسترلينيًا.

مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي الأخيرة

فاز مانشستر يونايتد بمباراة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-2 على روما في دوري أبطال أوروبا، أنهى به سلسلة تضمنت خسارة 2-0 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسارة 3-0 خارج أرضه أمام بورنموث. كما خسر يونايتد 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وسجل سبعة أهداف واستقبل تسعة في هذه المباريات الخمس.

فاز كوفنتري سيتي بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر اثنتين. وحقق في آخر مبارياته الفوز 3-1 خارج أرضه على سندرلاند، كما فاز 4-1 على نيوكاسل يونايتد. وخسر كوفنتري 1-0 أمام فولهام و3-1 أمام توتنهام هوتسبير خلال الفترة نفسها. وسجل ثمانية أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل 2024، حين تعادل كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد 3-3. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، فاز مانشستر يونايتد ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لكوفنتري. ولم يلتقِ الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل 2001، حين فاز يونايتد 4-2 على ملعب أولد ترافورد.