يستضيف مانشستر سيتي ليدز يونايتد يوم الأربعاء 2 ديسيمبر 2026، على ملعب الاتحاد في مانشستر.

تفوق مانشستر سيتي في مواجهاته الأخيرة مع ليدز يونايتد، إذ حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على ملعب إيلاند رود في آخر لقاء بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2026. وقبل تلك المباراة، تغلب سيتي أيضًا على ليدز بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة على ملعب الاتحاد في نوفمبر 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد على ملعب الاتحاد في مانشستر يوم الأربعاء 2 ديسيمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 2 ديسمبر 2026 - 14:30 ملعب الاتحاد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك الشراء مباشرةً عبر بوابة تذاكر مانشستر سيتي الرسمية أو منصات عضوية النادي، سواء لتذاكر الدخول العادية أو باقات الضيافة، عند فتح باب البيع.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العادية: تتراوح عادةً من نحو 30 جنيهًا إسترلينيًا إلى أكثر من 105 جنيهات إسترلينية .

تتراوح عادةً من نحو . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ من نحو 61 جنيهًا إسترلينيًا لأبسط تجارب يوم المباراة، وتصل إلى 745 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر لدخول الصالات المميزة وتناول الطعام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العادية: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 44 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى، بينما يبلغ متوسط أسعار التذاكر المعروضة نحو 136 جنيهًا إسترلينيًا.

مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر سيتي وليدز يونايتد

حقق مانشستر سيتي 3 انتصارات، دون أي تعادل، مقابل خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا واستقبل 10 أهداف. وكانت آخر نتائجه الخسارة بنتيجة 2-1 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنتهي بذلك بدايته المثالية على الصعيد المحلي. وقدم سيتي أفضل أداء له خلال هذه الفترة في فوزه بنتيجة 5-1 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، بينما شهدت مبارياته أيضًا خسارة بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في المسابقة الأوروبية. ويظل فوزه بنتيجة 3-0 على ليفربول في أنفيلد أبرز نتائجه المحلية خلال المباريات الخمس.

يدخل ليدز يونايتد المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا و3 تعادلات وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز. وانتهت مباراته الأخيرة بتعادل سلبي على ملعب سندرلاند، بعد تعادله 1-1 مع مانشستر يونايتد. وكانت أبرز نتائجه في هذه السلسلة الفوز بنتيجة 4-1 على نيوكاسل يونايتد، بينما جاءت خسارته الوحيدة بنتيجة 2-1 أمام آرسنال.

مانشستر سيتي وليدز يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 على ملعب إيلاند رود في فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن البيانات المتاحة، يمتلك سيتي السجل الأفضل، بعدما فاز في 3 منها. وجاء فوز ليدز الوحيد في هذه السلسلة على أرضه، بينما تشمل انتصارات سيتي فوزه بنتيجة 4-0 على ملعب برايتون، وفوزه على أرضه بنتيجة 3-2 في نوفمبر 2025.