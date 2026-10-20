يدخل مانشستر سيتي هذه النسخة بعد فوزه في مباراته الافتتاحية خارج أرضه على بورتو بنتيجة 2-0. وحجز أيك أثينا مكانه في مرحلة الدوري بعد تغلبه على ليفسكي صوفيا بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الدور الفاصل.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، المقررة على ملعب الاتحاد يوم 20 أكتوبر 2026، اتبع الطرق التالية:

1. بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي

توجّه إلى الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، وتحديدًا قسم التذاكر والضيافة.

2. حصة الفريق الضيف من التذاكر (مشجعو أيك أثينا)

على المشجعين الراغبين في الجلوس في مدرجات الفريق الضيف شراء التذاكر مباشرةً من مكتب التذاكر الرسمي لأيك أثينا أو عبر برنامج توزيع تذاكر جماهيره خارج أرضه، إذ لا يبيع النادي المضيف هذه التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا بحسب فئة المقعد وشريحة الشراء:

1. التذاكر العادية (للبالغين)

تتراوح أسعار التذاكر العادية للبالغين عادةً بين 45 و95 يورو ، بحسب مستوى المدرج وزاوية الرؤية، سواء خلف المرميين أو على جانبي الملعب.

2. التذاكر المخفضة وتذاكر الناشئين

تتراوح أسعار التذاكر المخفضة لكبار السن والشباب والناشئين عمومًا بين 25 و50 يورو .

3. مدرجات جماهير الفريق الضيف (أيك أثينا)

تحدد لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحد الأقصى لسعر تذاكر جماهير الفريق الضيف عند 70 يورو .

4. باقات الضيافة يوم المباراة

تبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات الرسمية وخيارات صالات الضيافة من نحو 180 يورو ، وقد تتجاوز 450 يورو فأكثر بحسب مستوى خدمات الطعام وموقع المقعد.

مانشستر سيتي وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر سيتي وأيك أثينا

فاز مانشستر سيتي في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها، محققًا انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-0 على نورويتش سيتي في كأس كاراباو يوم 17 سبتمبر، كما تغلب خلال تلك السلسلة على مانشستر يونايتد 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وبورتو 2-0 في دوري أبطال أوروبا. وسجل سيتي 12 هدفًا واستقبل هدفين في تلك المباريات الخمس، مع الحفاظ على نظافة شباكه مرتين.

حقق أيك أثينا أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بفوزه 8-1 على بانسيرايكوس في الكأس، كما تغلب على لاسك 1-0 في دوري أبطال أوروبا واكتسح آريس سالونيك 5-0 في الدوري الممتاز. وجاء فقدانه الوحيد للنقاط بتعادله 1-1 مع أستيراس تريبوليس.

مانشستر سيتي وأيك أثينا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة بين مانشستر سيتي وأيك أثينا لهذه المباراة.