يستضيف مانشستر سيتي نابولي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

جاءت آخر مواجهة رسمية بين الناديين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حين حقق مانشستر سيتي فوزًا مريحًا بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد. وفي تاريخ مواجهاتهما المباشرة ضمن مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمية، يتفوق مانشستر سيتي بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لنابولي، إلى جانب تعادل واحد.

متى تبدأ مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة مانشستر سيتي ونابولي على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

هناك عدة خيارات رئيسية لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ونابولي المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يُعد الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة. ويتطلب ذلك عادةً عضوية سارية في النادي، مثل عضوية يوم المباراة أو العضوية المميزة، للوصول إلى فترات البيع وفقًا لمعايير الحجز السابقة. وتتوفر عبر الموقع مباشرةً تذاكر الدخول العام الرسمية وباقات الضيافة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي خيارات التذاكر والأسعار التقديرية باليورو لمباراة مانشستر سيتي ونابولي المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام (المدرج العلوي / خلف المرمى): تبدأ الأسعار من نحو 55 إلى 70 يورو ، بحسب مستوى المدرج وقسم المقاعد تحديدًا.

تبدأ الأسعار من نحو ، بحسب مستوى المدرج وقسم المقاعد تحديدًا. الدخول العام (جانب الملعب / إطلالة وسطية): تتراوح الأسعار عمومًا بين 80 و130 يورو للأعضاء خلال فترات البيع الأولى.

تتراوح الأسعار عمومًا بين للأعضاء خلال فترات البيع الأولى. باقات الضيافة الرسمية: تبدأ الأسعار من نحو 200 إلى 400 يورو بحسب تجربة الصالة المحددة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرج العلوي / خلف المرمى: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 60 إلى 95 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرج السفلي / جانب الملعب: تتراوح الأسعار بين 100 و230 يورو .

تتراوح الأسعار بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح الأسعار بين 250 يورو وأكثر من 500 يورو، بحسب المنصة وما تتضمنه التذكرة.

مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر سيتي ونابولي

فاز مانشستر سيتي بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة على أرضه بنتيجة 2-4 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وفي مباراته الأخيرة، فاز على آيك أثينا 5-1 في دوري أبطال أوروبا، كما حقق خلال هذه الفترة فوزًا بنتيجة 3-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وآخر بنتيجة 5-3 على سندرلاند. وسجل سيتي 18 هدفًا واستقبل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ما يعكس استمرارية إنتاجه الهجومي.

فاز نابولي في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز بنتيجة 4-3 على بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر أيضًا بنتيجة 1-0 أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي وبنتيجة 3-1 أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها. كما تغلب على فروزينوني 3-0 في الدوري الإيطالي وتعادل 1-1 مع فيورنتينا. وسجل نابولي 12 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس.

مانشستر سيتي ونابولي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حين فاز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، أُقيمت جميعها في دوري أبطال أوروبا، يتفوق سيتي بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لنابولي. وتعادل الفريقان أيضًا مرة واحدة خلال تلك الفترة، فيما جاء آخر فوز لنابولي في نوفمبر 2011، حين انتصر على أرضه بنتيجة 2-1.