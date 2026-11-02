يستضيف مالاجا راسينج سانتاندير يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب لا روساليدا في مالاجا.

وجرت أحدث مواجهاتهما الرسمية خلال موسم 2025–26 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، حين تعادلا 1-1 على ملعب لا روساليدا في مايو 2026. وفي وقت سابق من الموسم نفسه، حقق راسينج سانتاندير فوزًا كبيرًا 3-0 على مالاجا عندما استضافه على ملعب إل ساردينيرو.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة مالاجا وراسينج سانتاندير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مالاجا وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة مالاجا وراسينج سانتاندير على ملعب لا روساليدا في مالاجا، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 7 نوفمبر 2026 - 08:00 لا روزاليدا

كيف تشتري تذاكر مباراة مالاجا وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، فهناك عدة خيارات موثوقة، سواء أردت الشراء مباشرة من الناديين أو عبر منصات إعادة البيع وقنوات الضيافة:

1. القنوات الرسمية للأندية

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء تذاكر المدرجات العادية مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي مالاجا أو موقعه الرسمي. ويضمن الشراء المباشر من النادي الحصول على التذاكر بسعرها الأصلي وصلاحيتها لدخول الملعب. ويحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية عادةً على أولوية الشراء قبل فتح البيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مالاجا وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مالاجا وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني بحسب موقع المقعد والطلب، وما إذا كنت تشتريها من القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للأندية

تذاكر الدخول العادية: تبدأ أسعار تذاكر مباريات الدوري عادةً من نحو 40 إلى 70 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو فئات المقاعد العادية.

تبدأ أسعار تذاكر مباريات الدوري عادةً من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو فئات المقاعد العادية. حصة مدرج الفريق الضيف: يبلغ سعر التذاكر الرسمية لمدرج الفريق الضيف، التي تُوزع عبر طلبات أعضاء النادي، نحو 50 يورو عمومًا.

يبلغ سعر التذاكر الرسمية لمدرج الفريق الضيف، التي تُوزع عبر طلبات أعضاء النادي، نحو عمومًا. المقاعد المميزة ومقاعد المدرجات السفلية: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل في المدرجات السفلية أو المقاعد المركزية على جانبي الملعب، عند شرائها مباشرة من طرح النادي الرسمي، عادةً بين 120 و250 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرجات العلوية وإعادة بيع التذاكر العادية: تبدأ أسعار التذاكر في المستويات العلوية أو الأقسام الأعلى عمومًا من نحو 210 إلى 320 يورو ، بحسب طلب السوق.

تبدأ أسعار التذاكر في المستويات العلوية أو الأقسام الأعلى عمومًا من نحو ، بحسب طلب السوق. المدرجات السفلية والفئات المميزة: تتراوح أسعار المقاعد الأفضل في المدرجات المتوسطة والسفلية غالبًا من 350 إلى أكثر من 900 يورو.

مالاجا ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مالاجا وراسينج سانتاندير

لم يحقق مالاجا أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني، إذ تلقى ثلاث هزائم وتعادل مرتين. وخسر مباراته الأخيرة أمام خيتافي 1-0، كما هُزم أمام فياريال 3-1 وريال مدريد 4-0 خلال هذه الفترة. وجاء التعادلان أمام سيلتا فيجو وليفانتي. وسجل مالاجا هدفين فقط في المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه تسعة أهداف.

ولم تكن نتائج راسينج سانتاندير الأخيرة أفضل كثيرًا، إذ حقق فوزين وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة ثقيلة 5-0 أمام سيلتا فيجو، بعدما كان قد خسر 7-2 أمام برشلونة. وكان راسينج قد حقق فوزين متتاليين في وقت سابق من هذه السلسلة، بتغلبه على ديبورتيفو ألافيس 2-1 وإلتشي 3-2. وسجل تسعة أهداف في المباريات الخمس، لكنه استقبل سبعة عشر هدفًا.

مالاجا ضد راسينج سانتاندير: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2026 ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني، وانتهت المباراة على ملعب لا روساليدا بالتعادل 1-1. ويتفوق راسينج سانتاندير في المواجهات الخمس المباشرة الأخيرة، إذ فاز بثلاث منها، بينما لم يحقق مالاجا أي فوز، وانتهت المباراتان الأخريان بالتعادل. وأُقيمت جميع المواجهات الخمس السابقة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.