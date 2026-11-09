يستضيف مالاجا أتلتيك بيلباو يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب لا روزاليدا في مالاجا.

شهدت أحدث مواجهاتهما الرسمية في دوري الدرجة الأولى منافسات متكافئة، أبرزها التعادل المثير 3-3 على ملعب لا روزاليدا. وتفوق أتلتيك بيلباو في آخر لقاء رسمي بينهما في الدوري قبل غياب مالاجا، إذ حقق الفوز 2-1 على ملعب سان ماميس.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة مالاجا وأتلتيك بيلباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مالاجا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة مالاجا وأتلتيك بيلباو على ملعب لا روزاليدا في مالاجا، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 28 نوفمبر 2026 - 10:15 لا روزاليدا

كيف تشتري تذاكر مباراة مالاجا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء التذاكر للمباراة المرتقبة بين مالاجا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة الموقع الرسمي لنادي مالاجا أو الموقع الرسمي لنادي أتلتيك كلوب مباشرةً للاطلاع على التذاكر المطروحة للبيع من المصدر، والحصص المخصصة للأعضاء، وتوافرها في شباك التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مالاجا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر للمباراة المرتقبة بين مالاجا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

خلف المرميين، المدرج العلوي (فوندو ألتو): تتراوح الأسعار عمومًا بين 30 و50 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . خلف المرميين، المدرج السفلي (فوندو باخو): تتراوح الأسعار عادةً بين 45 و75 يورو .

تتراوح الأسعار عادةً بين . على طول الملعب، المدرج العلوي (تريبونا / لاتيرال ألتا): تتراوح الأسعار عادةً بين 60 و100 يورو .

تتراوح الأسعار عادةً بين . على طول الملعب، المدرج السفلي (تريبونا / لاتيرال باخا): تتراوح الأسعار بين 100 و160 يورو فأكثر .

تتراوح الأسعار بين . مناطق الضيافة لكبار الشخصيات: تتراوح الأسعار بين 180 و350 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

خلف المرميين، المدرج العلوي (فوندو ألتو): تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 210 إلى 220 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . خلف المرميين، المدرج السفلي (فوندو باخو): تُعرض التذاكر عادةً بأسعار تبدأ من 235 إلى 255 يورو .

تُعرض التذاكر عادةً بأسعار تبدأ من . على طول الملعب، المدرج العلوي والمقاعد المفضلة (بريفيرينثيا / تريبونا ألتا): تتراوح الأسعار بين 270 و350 يورو .

تتراوح الأسعار بين . على طول الملعب، المدرج السفلي والفئات السفلى المميزة (تريبونا / بريفيرينثيا باخا): تبدأ الأسعار غالبًا من نحو 420 إلى 450 يورو فأكثر.

مالاجا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مالاجا وأتلتيك بيلباو

لم يحقق مالاجا أي فوز في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، إذ تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات، بسجل يضم صفر انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس، وقد استقبل 11 هدفًا خلال هذه المباريات الخمس، مقابل تسجيله ستة أهداف فقط. وتمثل الخسارة 5-2 أمام ريال سوسيداد أسوأ نتائج تلك السلسلة، فيما تبرز الهزيمتان المتتاليتان على أرضه أمام خيتافي وفياريال في وقت سابق من الفترة نفسها حجم التحدي الذي يواجه خوان فونيس.

أما نتائج أتلتيك بيلباو في مبارياته الخمس الأخيرة فتروي قصة مختلفة، إذ حقق الفريق الزائر انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة. وكان فوزه 4-0 على خيتافي أفضل عروضه، كما تعادل سلبيًا مع فالنسيا وفاز خارج أرضه على ديبورتيفو ألافيس. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام ليفانتي، في مباراة استقبل خلالها ثلاثة أهداف. وحافظ بيلباو على شباكه نظيفة في مباراتين من أصل خمس، وسجل ستة أهداف إجمالًا.

مالاجا ضد أتلتيك بيلباو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2018، حين فاز أتلتيك بيلباو على مالاجا 2-1 في مباراة بالدوري الإسباني على ملعب سان ماميس. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما ضمن البيانات المتاحة، فاز بيلباو ثلاث مرات، وفاز مالاجا مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتعادل الفريقان 3-3 على ملعب لا روزاليدا في سبتمبر 2017، وهي المواجهة الأكثر تسجيلًا للأهداف بينهما في التاريخ الحديث.