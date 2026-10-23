أُقيمت آخر مواجهة بينهما في 5 أبريل 2026، وانتهت بتعادل صعب 0-0 على ملعب ريمون كوبا الخاص بأنجيه. وقبل ذلك، حقق ليون سلسلة من الانتصارات، شملت فوزه 1-0 في سبتمبر 2025 وانتصاره 2-0 على ملعب جروباما في مايو 2025.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة ليون وأنجيه، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليون وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة ليون وأنجيه على ملعب جروباما في ليون، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 15:45 ملعب جروباما

كيف تشتري تذاكر مباراة ليون وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

يمكنك حجز تذاكر مباراة ليون وأنجيه المقبلة في الدوري الفرنسي عبر عدة قنوات:

1.الموقع الرسمي للنادي

الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو شراء التذاكر العادية عبر بوابة التذاكر الرسمية لأولمبيك ليون (billetterie.ol.fr). ويتيح إنشاء حساب مجاني عادةً شراء التذاكر عند طرحها للبيع العام دون الحاجة إلى عضوية مدفوعة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع لأول مرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليون وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليون وأنجيه المقبلة في الدوري الفرنسي بحسب فئة المقاعد، وما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام ومدرجات المشجعين: تبدأ الأسعار من 15 يورو للتذاكر الأساسية أو مقاعد أقسام المشجعين.

المقاعد متوسطة الفئة: تتراوح أسعار المقاعد العادية بين 26 و63 يورو .

المقاعد المميزة والضيافة: تتراوح أسعار الأقسام الراقية ومقاعد كبار الشخصيات أو المقاعد المجاورة لدكة البدلاء بين 76 و81 يورو أو أكثر .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

المدرج السفلي أو الجانب الطولي للملعب: تبدأ الأسعار من نحو 55 إلى 85 يورو ، بحسب موقع القسم وتوافر التذاكر.

ليون ضد أنجيه في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليون وأنجيه

يدخل ليون هذه المباراة بمستوى ممتاز، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وأسفرت مباراته الأخيرة عن فوز كبير بنتيجة 4-0 على رين في الدوري الفرنسي، كما فاز خارج أرضه على أندرلخت 2-1 في الدوري الأوروبي خلال تلك الفترة. ويؤكد فوزه على أوكسير 3-1 على أرضه فاعليته أمام المرمى. وسجل ليون 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل سوى ثلاثة أهداف، في حصيلة تعكس قوته الهجومية وصلابته الدفاعية.

أما نتائج أنجيه فتبدو أكثر تفاوتًا، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز على تروا 2-0، بعدما خسر أمام رين 1-2 وتعادل دون أهداف مع لوهافر. وكان قد فاز على أوكسير 3-1 خارج أرضه في وقت سابق من تلك السلسلة، ما يُظهر قدرته على تقديم أداء جيد خارج ملعبه. وسجل أنجيه ستة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

ليون ضد أنجيه: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل دون أهداف، وأُقيمت في أنجيه ضمن الدوري الفرنسي في أبريل 2026. وقبلها، فاز ليون في ثلاث مباريات متتالية أمام أنجيه، بينها فوزه 1-0 على أرضه في سبتمبر 2025 وانتصاره 2-0 على ملعب جروباما في مايو 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق ليون أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة، بينما لم يحقق أنجيه أي فوز خلالها.