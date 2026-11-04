يستضيف ليل فريق بايرن ميونخ يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

تعود آخر مواجهتين بينهما إلى دور المجموعات عام 2012، حين حقق العملاق الألماني فوزًا خارج أرضه في فرنسا بنتيجة 1-0، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا بنتيجة 6-1 في ميونخ. وسجل بايرن سبعة أهداف في هاتين المباراتين وحافظ على نظافة شباكه، وإن كان أكثر من عقد يفصل بينهما وبين مواجهتهما الحالية.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ليل وبايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليل وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة ليل وبايرن ميونخ على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 بيير موروا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليل وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات الرئيسية المتاحة للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر مباراة ليل وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

مواقع بيع التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي الشراء عبر موقعي بيع التذاكر الرسميين للنادي المضيف (ليل) أو النادي الضيف (بايرن ميونخ). وتُطرح التذاكر عادةً أولًا لأعضاء الناديين وحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء برامج الولاء، قبل إتاحة أي مقاعد متبقية للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ليل وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية في المدرج العلوي: تبدأ من نحو 30 إلى 50 يورو .

تبدأ من نحو . المقاعد الوسطى في المدرج السفلي: تصل إلى 150 يورو فأكثر للمقاعد الوسطى في المدرج السفلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تعرض تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي: تبدأ الأسعار من نحو 95 إلى 104 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . الفئة المتوسطة والمقاعد بمحاذاة الملعب: تتراوح الأسعار بين 145 و250 يورو فأكثر، بحسب القرب من أرض الملعب وارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

ليل وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليل وبايرن ميونخ

يخوض ليل المباراة بمستوى متراجع، بعدما حقق فوزين فقط في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مقابل هزيمتين وتعادل واحد. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-4 أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، كما خسر 3-0 أمام آرسنال في أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر. ومنحه الفوز 1-0 على لوهافر في الدوري الفرنسي بعض الارتياح على الصعيد المحلي، لكن ليل سجل سبعة أهداف واستقبل تسعة في مبارياته الخمس، وهو سجل دفاعي سيثير قلق أنشيلوتي قبل هذا الاختبار.

وكان بايرن أكثر استقرارًا في نتائجه، إذ حقق فوزين وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 2-2 مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا، وقبلها اكتسح لايبزيج 6-1 في الدوري الألماني. ويبرز فوزه 7-0 على يونيون برلين في وقت سابق خلال هذه السلسلة خطورته الهجومية، وإن كانت تعادلاته الثلاثة في هذه الفترة تشير إلى تعرضه للتعثر أحيانًا. وسجل بايرن 20 هدفًا واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

ليل وبايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

يتفوق بايرن ميونخ في سجل المواجهات بين الفريقين، إذ فاز في المباراتين السابقتين المسجلتين. وجرت أحدث مواجهة في نوفمبر 2012، عندما فاز بايرن على أرضه 6-1 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. كما فاز بايرن في مباراة الذهاب التي أُقيمت في ليل من العام نفسه بنتيجة 1-0. وفاز بايرن في المواجهتين، مسجلًا سبعة أهداف دون أن يستقبل أي هدف، وهو سجل تاريخي لا يمنح صاحب الأرض قدرًا كبيرًا من الاطمئنان، وإن كان أكثر من عقد قد مر منذ آخر مواجهة رسمية بين الناديين.