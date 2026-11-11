يستضيف ليل فريق أوكسير يوم السبت 5 ديسيمبر 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 17 مايو 2026، حقق أوكسير فوزًا لافتًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا، بفضل ثنائية حاسمة من لاسين سينايوكو. وشهدت مباريات الفريقين على مر السنين لحظات كثيرة حافلة بالإثارة، مع تفوق ليل في عدة انتصارات سابقة بفارق أكثر من هدف، من بينها فوز كبير بنتيجة 4-1.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليل وأوكسير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليل وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة ليل وأوكسير على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك يوم السبت 5 ديسيمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 13 5 ديسمبر 2026 - 11:15 بيير موروا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليل وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة ليل وأوكسير في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر عبر النادي رسميًا: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر العادية للمباراة هي عبر الموقع الرسمي لنادي ليل (losc.fr). ويمكن للأعضاء وأصحاب الاشتراكات والجماهير عمومًا شراء التذاكر عبر الإنترنت وفقًا لمراحل أولوية البيع.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ليل وأوكسير المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: من 15 إلى 25 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو عند الزوايا.

من 15 إلى 25 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو عند الزوايا. المقاعد على طول الملعب أو في المدرجات المتوسطة: من 35 إلى 75 يورو للمقاعد التي توفر رؤية أفضل على جانبي الملعب، بحسب القسم ومستوى المدرج.

من 35 إلى 75 يورو للمقاعد التي توفر رؤية أفضل على جانبي الملعب، بحسب القسم ومستوى المدرج. باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 150 إلى أكثر من 200 يورو للشخص الواحد، وتشمل دخول الصالات المميزة والمقاعد الفاخرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع المباشر من النادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع مقاعد المدرجات العلوية والخيارات الأقل تكلفة: من 30 إلى 55 يورو للمقاعد الأقل سعرًا.

من 30 إلى 55 يورو للمقاعد الأقل سعرًا. مقاعد الفئة الأولى والمدرجات السفلية على طول الملعب: من 60 إلى 130 يورو للمقاعد التي توفر رؤية مميزة من جانبي الملعب.

من 60 إلى 130 يورو للمقاعد التي توفر رؤية مميزة من جانبي الملعب. إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 130 إلى أكثر من 250 يورو، بحسب تفاصيل باقة الشركات وتوافرها.

ليل ضد أوكسير في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليل وأوكسير

حقق ليل فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات، وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 0-0 مع بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا، وقبلها تغلب على لانس 1-0 في الدوري الفرنسي. وكانت خسارته 2-4 أمام جالطة سراي في المنافسات الأوروبية هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة. وسجل ليل أربعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

حقق أوكسير فوزين وتعادلًا واحدًا، وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الخسارة 5-1 أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي، بعد تعادله 1-1 مع لو مان. وكان قد تغلب على لوهافر 3-1 في وقت سابق خلال هذه الفترة. وسجل أوكسير عشرة أهداف واستقبل أربعة عشر في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس فاعليته الهجومية وضعفه الدفاعي معًا.

ليل ضد أوكسير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز أوكسير 2-0 على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في الدوري الفرنسي. وقبلها، فاز ليل 4-3 خارج أرضه على أوكسير في ديسمبر 2025، كما فاز ليل 3-1 على أرضه في أبريل 2025. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، حقق ليل ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لأوكسير وتعادل واحد، وشهدت مبارياتهما بانتظام تسجيل أهداف من الجانبين.