يستضيف ليفربول مانشستر يونايتد يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

في آخر مواجهة بينهما، في مايو 2026، انتزع مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على ليفربول في أولد ترافورد.

وقبل تلك المواجهة، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 في أولد ترافورد مطلع موسم 2024–25، ما يبرز استمرار صعوبة توقع نتائج مباريات الفريقين وشدة التنافس فيها.

متى تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في ليفربول يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 22 نوفمبر 2026 - 11:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، تتوفر عادةً بضعة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يعتمد كل من ليفربول ومانشستر يونايتد فئات رسمية للتذاكر وأنظمة قرعة لجماهير أصحاب الأرض والضيوف. ويمكن للأعضاء الذين يملكون رصيدًا كافيًا من نقاط الولاء، أو الذين ينجحون في قرعات التذاكر الخاصة بالناديين، شراء التذاكر بأسعارها الأصلية مباشرةً عبر بوابات التذاكر الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا من الخيارات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك التفاصيل العامة لأسعار تذاكر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر المباراة العادية: تتراوح أسعار مقاعد الدخول العام عادةً بين نحو 35 و60 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب المدرج والمنطقة المحددة داخل الملعب.

تتراوح أسعار مقاعد الدخول العام عادةً بين نحو ، بحسب المدرج والمنطقة المحددة داخل الملعب. أسعار الفئات المستحقة للتخفيض والناشئين: تتوفر تذاكر بأسعار مخفضة للأطفال والشباب والمشجعين الأكبر سنًا المؤهلين، عبر القنوات الرسمية للناديين، بخصومات تبلغ عمومًا 50% أو أكثر من السعر الأصلي لتذاكر البالغين العادية.

تتوفر تذاكر بأسعار مخفضة للأطفال والشباب والمشجعين الأكبر سنًا المؤهلين، عبر القنوات الرسمية للناديين، بخصومات تبلغ عمومًا 50% أو أكثر من السعر الأصلي لتذاكر البالغين العادية. باقات الضيافة: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية وباقات كبار الشخصيات من مستويات أعلى بكثير، وتتراوح عادةً بين 300 جنيه إسترليني وأكثر بكثير من 1000 جنيه إسترليني للشخص الواحد، بحسب الصالة المحددة وخيارات الطعام والمزايا المتضمنة يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب ، تذاكر تُحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ أسعار المقاعد العادية عمومًا من نحو 150 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا ، وقد تتجاوز 500 جنيه إسترليني للمقاعد ذات الرؤية المميزة.

تبدأ أسعار المقاعد العادية عمومًا من نحو ، وقد تتجاوز للمقاعد ذات الرؤية المميزة. إعادة بيع المقاعد المميزة: غالبًا ما تصل أسعار المقاعد في المدرجات العلوية أو المقاعد الأفضل موقعًا على جانبي الملعب إلى 400 إلى أكثر من 800 جنيه إسترليني، بحسب المدة المتبقية حتى المباراة ومستوى الطلب العام في السوق.

ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفربول ومانشستر يونايتد

يدخل ليفربول هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت آخر مباراة له بالفوز 1-2 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل ستة أهداف في شباك لاسك بدوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وكانت الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة على أرضه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-3. وسجل ليفربول سبعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس خطورته الهجومية وانكشاف دفاعه في بعض الأحيان.

أما نتائج مانشستر يونايتد في آخر خمس مباريات، فتروي قصة مختلفة: تعادل واحد، وتعادلان، وهزيمتان، دون أي انتصار. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ليدز يونايتد، كما خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وسجل يونايتد خمسة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس، في حصيلة تعكس التذبذب الذي يعمل كاريك على معالجته.

ليفربول ومانشستر يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

يشهد سجل المواجهات المباشرة الأخيرة بين الناديين تنافسًا متقاربًا. فاز مانشستر يونايتد في آخر مواجهة بنتيجة 3-2 في أولد ترافورد في مايو 2026، لكن ليفربول حقق فوزًا بنتيجة 1-2 على ملعب أنفيلد في أكتوبر 2025. وتوزعت نتائج آخر خمس مباريات مسجلة بين الفريقين، مع تفوق يونايتد في الحصيلة الإجمالية. وشهدت المواجهات الأخيرة الكثير من الأهداف، ولم يتمكن أي من الفريقين من فرض هيمنته على الآخر لفترة متواصلة.