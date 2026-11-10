يستضيف ليفربول سندرلاند يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

تعكس المواجهات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز التفوق التاريخي لليفربول، إذ فاز في آخر مباراة رسمية بين الفريقين بنتيجة 1-0 خارج أرضه على ملعب النور في فبراير 2026. وانتهت مواجهتهما السابقة على ملعب أنفيلد في ديسمبر 2025 بتعادل متكافئ 1-1.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ليفربول ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليفربول ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليفربول ضد سندرلاند على ملعب أنفيلد في ليفربول يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 2 ديسمبر 2026 - 14:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة ليفربول ضد سندرلاند المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكن للأعضاء الذين يستوفون شروط سجل المشتريات السابقة أو الرصيد المطلوب المشاركة في مراحل البيع الرسمية وقرعات التذاكر ومراحل البيع الإضافية مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد سندرلاند المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام: تتراوح الأسعار الأصلية عادةً بين نحو 9 و60 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح الأسعار الأصلية عادةً بين نحو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ عمومًا من نحو 150 إلى 300 جنيه إسترليني أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب تذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

أسعار إعادة البيع: تبدأ عادةً من نحو 80 إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو ذات الرؤية المحدودة، بينما تتراوح أسعار المقاعد شديدة الطلب أو الواقعة في مناطق وسطى بسهولة بين 200 و500 جنيه إسترليني أو أكثر للتذكرة الواحدة.

ليفربول ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفربول وسندرلاند

فاز ليفربول في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-3. وفي آخر مبارياته، تغلب على برايتون 2-0 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق أيضًا انتصارين على فياريال بنتيجة 4-3 وبرينتفورد بنتيجة 2-1 خارج أرضه. وسجل ليفربول 16 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق سندرلاند فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 على أرضه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادله 1-1 مع ليخ بوزنان في الدوري الأوروبي. وسجل سندرلاند أربعة أهداف واستقبلت شباكه خمسة خلال تلك المباريات الخمس، وجاء فوزه الوحيد خارج أرضه أمام تورينسي في مسابقة أوروبية.

ليفربول ضد سندرلاند: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في مباراة ودية استعدادًا للموسم في يوليو 2026، وفاز ليفربول 4-2. وفي المباريات الرسمية، فاز ليفربول على سندرلاند 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2026، بينما انتهت مواجهتهما على ملعب أنفيلد في ديسمبر 2025 بالتعادل 1-1. وتعكس نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة تفوق ليفربول في هذه المباراة، إذ فاز بثلاث من آخر خمس مواجهات، ولم يتمكن سندرلاند من التغلب عليه في مواجهاتهما الرسمية الأخيرة.