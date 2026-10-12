يستضيف ليفربول برايتون يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب أنفيلد في ليفربول.

تاريخيًا، يتفوق ليفربول في المواجهات المباشرة، إذ حقق 25 انتصارًا في 46 مباراة رسمية، مقابل 9 انتصارات لبرايتون. ورغم تفوق ليفربول التاريخي، أصبح برايتون خصمًا مزعجًا له في المواسم الأخيرة، وخرج بنتائج شهدت أهدافًا كثيرة على ملعبَي أنفيلد وأميكس.

دعوا GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليفربول وبرايتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الطلب على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد مرتفع دائمًا، ولا تُستثنى من ذلك مباراة ليفربول على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون. إليك الطرق الرئيسية للحصول على تذاكر مدرجات الفريق المضيف والضيف.

1. قنوات النادي الرسمية (مباراة أنفيلد)

قرعة العضوية الرسمية لليفربول: لشراء تذاكر المباراة العادية بأسعارها الرسمية مباشرة من نادي ليفربول، يجب أن تكون لديك عضوية رسمية في برنامج All Red لليفربول ، سواء كانت كاملة أو خفيفة أو للناشئين.

2. خيارات مدرج الفريق الضيف (مشجعو برايتون)

حصة نادي برايتون آند هوف ألبيون الرسمية: للجلوس في مدرج الفريق الضيف في أنفيلد، يجب شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبرايتون آند هوف ألبيون. وتُمنح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية لبرايتون وأعضاء MyAlbion+، بناءً على نقاط الولاء التي جمعوها من المباريات السابقة خارج الأرض.

3. منصات إعادة بيع التذاكر

غالبًا ما تتوفر تذاكر يعرضها بائعون على منصات إعادة البيع، مثل StubHub ، إذا نفدت التذاكر الرسمية، لكن أسعارها قد تختلف عن قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون بحسب شرائك تذاكر دخول عام بقيمتها الأصلية أو مقاعد عبر منصات إعادة البيع.

1. تذاكر الدخول العام العادية (بالقيمة الأصلية)

يحدد النادي أسعار تذاكر المباريات العادية للبالغين، التي تُشترى مباشرة عبر القرعة الرسمية لليفربول أو منصة تبادل التذاكر التابعة له، على النحو التالي:

تذاكر البالغين: من 30 إلى 62,75 جنيهًا إسترلينيًا (بحسب المدرج والمستوى في أنفيلد)

التذاكر المخفّضة (لمن تجاوزوا 65 عامًا والشباب البالغين): من نحو 22,50 إلى 47 جنيهًا إسترلينيًا

الناشئون (دون 17 عامًا): من 9 إلى 15 جنيهًا إسترلينيًا

تذاكر الأعضاء المحليين: 9 جنيهات إسترلينية (في قسم المدرج الرئيسي العلوي المخصص للسكان المحليين)

2. منصات إعادة بيع التذاكر

نظرًا إلى أن التذاكر العادية للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام منافسين من المستوى الأعلى تنفد عادةً خلال مرحلة البيع الرسمية للأعضاء، تتغير أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثلStubHubوفقًا للطلب في السوق:

الأسعار المبدئية: تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام العادية عادةً من نحو 95 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا في أسواق إعادة بيع التذاكر.

متوسط الأسعار: يتراوح متوسط أسعار المقاعد المركزية في المستوى السفلي أو على جانبي الملعب الطويلين بين 150 و250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية يوم المباراة من نحو 200 إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص الواحد.

ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون

حقق ليفربول ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا، ولم يتعرض لأي هزيمة في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على بورنموث خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز 3-1 على توتنهام في كأس كاراباو. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل ليفربول ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة، ولم يفقد نقاطًا إلا في تعادل سلبي خارج أرضه أمام فولهام. وفاز برايتون بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-3 أمام تشيلسي في أواخر أغسطس. وسجل برايتون 14 هدفًا خلال تلك الفترة، منها خمسة أهداف في فوزه 5-0 على كوفنتري سيتي وثلاثة في انتصاره 3-0 على آرسنال، فيما استقبل خمسة أهداف فقط في تلك المباريات.

ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز برايتون 2-1 على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، تغلب ليفربول على برايتون 3-0 في أنفيلد، في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برايتون مرتين وليفربول ثلاث مرات، وسجل الفريقان 18 هدفًا إجمالًا خلالها.