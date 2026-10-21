يستضيف ليفربول برايتون يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

تاريخيًا، يتفوق ليفربول في المواجهات المباشرة، إذ حقق 25 انتصارًا في 46 مباراة رسمية، مقابل 9 انتصارات لبرايتون. ورغم تفوق ليفربول تاريخيًا، أصبح برايتون خصمًا مزعجًا له في المواسم الأخيرة، وحقق نتائج شهدت أهدافًا كثيرة على ملعبي أنفيلد وأميكس.

متى تبدأ مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يشهد الطلب على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد ارتفاعًا دائمًا، ومباراة ليفربول على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون ليست استثناءً. إليك الطرق الرئيسية للحصول على تذاكر مقاعد أصحاب الأرض والضيوف.

1. القنوات الرسمية للنادي (مباراة أنفيلد)

قرعة عضوية ليفربول الرسمية: لشراء تذاكر المباراة العادية بأسعارها الرسمية مباشرةً من نادي ليفربول، يجب أن تكون لديك عضوية رسمية في برنامج All Red من ليفربول (الكاملة أو الخفيفة أو المخصصة للناشئين).

2. خيارات مقاعد الضيوف (جماهير برايتون)

حصة نادي برايتون آند هوف ألبيون الرسمية: للجلوس في مدرج الضيوف في أنفيلد، يجب شراء التذاكر مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لبرايتون آند هوف ألبيون. وتُمنح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية لبرايتون وأعضاء MyAlbion+ بناءً على نقاط الولاء التي جمعوها من مباريات سابقة خارج الأرض.

3. منصات إعادة بيع التذاكر

غالبًا ما تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub ، مقاعد يطرحها بائعون لإعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، لكن أسعارها قد تختلف عن قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون بحسب ما إذا كنت تشتري تذاكر المدرجات العامة بقيمتها الأصلية أو مقاعد من منصات إعادة البيع.

1. تذاكر المدرجات العامة العادية (بالقيمة الأصلية)

يحدد النادي أسعار تذاكر المباريات العادية للبالغين التي تُشترى مباشرةً عبر قرعة ليفربول الرسمية أو منصة تبادل التذاكر التابعة له:

تذاكر البالغين: من 30 إلى 62,75 جنيهًا إسترلينيًا (بحسب المدرج والمستوى في أنفيلد)

التذاكر المخفضة (لمن تجاوزوا 65 عامًا / الشباب): نحو 22,50 إلى 47 جنيهًا إسترلينيًا

الناشئون (دون 17 عامًا): من 9 إلى 15 جنيهًا إسترلينيًا

تذاكر الأعضاء المحليين: 9 جنيهات إسترلينية (القسم العلوي من المدرج الرئيسي المخصص للسكان المحليين)

2. منصات إعادة بيع التذاكر

نظرًا إلى أن التذاكر العادية للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام فرق الدرجة الأولى تنفد عادةً خلال مرحلة البيع الرسمية للأعضاء، تتفاوت أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثلStubHubوفقًا للطلب في السوق:

الأسعار المبدئية: تبدأ أسعار مقاعد المدرجات العامة العادية عادةً من نحو 95 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا في أسواق إعادة بيع التذاكر.

متوسط الأسعار: يبلغ متوسط أسعار المقاعد في المنطقة الوسطى من المستوى السفلي أو على جانبي الملعب 150 إلى أكثر من 250 جنيهًا إسترلينيًا .

باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية للمباراة من نحو 200 إلى أكثر من 350 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون

حقق ليفربول ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا ولم يخسر أيًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على بورنموث خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على توتنهام 3-1 في كأس كاراباو. وسجل ليفربول ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادل سلبي مع فولهام خارج أرضه. وفاز برايتون بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-3 أمام تشيلسي في أواخر أغسطس. وسجل برايتون 14 هدفًا خلال تلك الفترة، من بينها خمسة في فوزه 5-0 على كوفنتري سيتي وثلاثة في انتصاره 3-0 على آرسنال، واستقبل خمسة أهداف فقط في تلك المباريات.

ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز برايتون 2-1 على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، تغلب ليفربول على برايتون 3-0 في أنفيلد ضمن مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برايتون مرتين وليفربول ثلاث مرات، وسجل الفريقان 18 هدفًا في مجموع تلك المباريات.