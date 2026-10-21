يستضيف ليفربول أرسنال يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

اتسمت مواجهاتهما السابقة في الدوري بتنافس شديد، ومنها التعادل التكتيكي 0-0 في آخر لقاء بينهما. ويدخل الفريقان موسم 2026/27 بطموحات كبيرة، ما يجعل كل نقطة في مواجهاتهما المباشرة مهمة لترتيب المنافسة على اللقب.

متى تبدأ مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب أنفيلد في ليفربول، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 1 نوفمبر 2026 - 11:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

عادةً ما توجد عدة طرق رئيسية للحصول على تذاكر مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل مواجهة ليفربول وأرسنال:

1. القنوات الرسمية للناديين

العضويات الرسمية للناديين: يمكن أحيانًا شراء التذاكر مباشرةً من ليفربول أو أرسنال عبر قرعات التذاكر الرسمية للأعضاء أو مبيعات إضافية متأخرة. لكن توافر التذاكر للمباريات البارزة محدود للغاية، ويتطلب عادةً عضوية مدفوعة في النادي وسجلًا سابقًا من الحجوزات.

باقات الضيافة الرسمية: يوفر الناديان خيارات ضيافة مميزة في يوم المباراة، مثل دخول الصالات والمقاعد المبطنة وباقات الطعام، ويمكن حجزها مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر القنوات الرسمية والسوق الثانوية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية: يتراوح السعر الأصلي لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد عادةً بين 40 و325 جنيهًا إسترلينيًا بحسب المدرج والمستوى المحددين، لكن تذاكر المباريات ذات التصنيف المرتفع، مثل مواجهة أرسنال، تُوزَّع حصريًا عبر قرعات الأعضاء وتنفد فورًا.

باقات الضيافة الرسمية: تبدأ أسعار باقات الضيافة المميزة ليوم المباراة، التي تُشترى مباشرةً عبر الشركاء الرسميين للناديين، عمومًا من نحو 250 إلى 529 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص، وتشمل دخول الصالات والمقاعد المبطنة وخيارات الطعام.

عضويات الناديين: للمشاركة في قرعات شراء التذاكر بسعرها الأصلي، يجب أن يمتلك المشجعون أولًا عضوية رسمية في النادي، وتتراوح تكلفتها للموسم بين 26.99 و42.99 جنيهًا إسترلينيًا .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تستند إلى حجم الطلب في السوق:

أقل الأسعار المعروضة: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة حاليًا من نحو 250 إلى 300 جنيه إسترليني لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد محدودة الرؤية.

متوسط أسعار إعادة البيع: يتراوح متوسط أسعار معظم المقاعد العادية المعروضة بين 350 و900 جنيه إسترليني أو أكثر بحسب حجم الطلب والموقع الدقيق للقطاع داخل أنفيلد.

تذاكر إعادة البيع المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: كثيرًا ما تتجاوز أسعار المقاعد المميزة في المستويات السفلية على جانبي الملعب، أو تذاكر كبار الشخصيات المعروضة لإعادة البيع، نطاق 1,000 إلى 1,200 جنيه إسترليني أو أكثر مع اقتراب موعد المباراة.

ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفربول وأرسنال

يخوض ليفربول هذه المباراة بمستوى قوي، بعدما فاز في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة. وتغلب فريق إيراولا على بورنموث 1-0 في أحدث مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق خلال تلك الفترة فوزين أيضًا على توتنهام هوتسبير في كأس كاراباو وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا ثلاثة في المباريات الخمس.

أما نتائج أرسنال الأخيرة فكانت أكثر تفاوتًا. فاز فريق أرتيتا بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه تعرض لخسارة ثقيلة 3-0 أمام برايتون في أحدث مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز. وأظهر الفريق قدرة على التعافي في مباريات أخرى، إذ تغلب على تشيلسي 2-1، وحقق الفوز 1-0 خارج أرضه على نابولي في دوري أبطال أوروبا، ليرتفع رصيده إلى أربعة انتصارات من خمس مباريات عند استبعاد نتيجة برايتون.

ليفربول وأرسنال: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب أرسنال في يناير 2026. وقبلها، فاز ليفربول 1-0 على ملعب أنفيلد في أغسطس 2025، وتعادل الفريقان 2-2 على الملعب نفسه في مايو 2025. وشهدت المواجهات الخمس الأخيرة بينهما في جميع المسابقات تنافسًا متقاربًا، دون أن يتمكن أي منهما من فرض تفوق واضح.