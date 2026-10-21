يستضيف ليفربول مانشستر يونايتد يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

في آخر مواجهة بينهما، في مايو 2026، انتزع مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على ليفربول في أولد ترافورد.

وقبل تلك المواجهة، حقق ليفربول فوزًا عريضًا بنتيجة 3-0 في أولد ترافورد مطلع موسم 2024–25، ما يبرز استمرار صعوبة التنبؤ بنتائج هذه المباريات وشدة التنافس فيها.

متى تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في ليفربول يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 22 نوفمبر 2026 - 11:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، تتوفر لك عمومًا عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يعتمد كل من ليفربول ومانشستر يونايتد فئات رسمية لبيع التذاكر وأنظمة قرعة لمشجعي الفريق المضيف والضيف. ويمكن للأعضاء الذين يملكون رصيدًا كافيًا من نقاط الولاء، أو الذين يُختارون بنجاح في قرعات تذاكر النادي، شراء التذاكر بسعرها الأصلي مباشرة عبر بوابات بيع التذاكر الرسمية للناديين.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد الحصص المعروضة في قنوات البيع الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي تفاصيل عامة عن أسعار تذاكر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر المباراة العادية: تتراوح أسعار مقاعد الدخول العام عادةً بين نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا وحوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب المدرج والقسم المحددين في الملعب.

الأسعار المخفضة وتذاكر الناشئين: تتوفر تذاكر بأسعار مخفضة للأطفال والشباب وكبار السن من المشجعين المستوفين للشروط عبر القنوات الرسمية للناديين، بخصومات تبلغ عمومًا 50% أو أكثر من الأسعار الأصلية لتذاكر البالغين العادية.

باقات الضيافة: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية وكبار الشخصيات من مستويات أعلى بكثير، وتتراوح عادةً بين 300 جنيه إسترليني وأكثر من 1,000 جنيه إسترليني بكثير للشخص الواحد، بحسب الصالة المحددة وخيارات الطعام والمزايا المتضمنة يوم المباراة.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ أسعار المقاعد العادية عمومًا من نحو 150 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا وقد تتجاوز 500 جنيه إسترليني أو أكثر للمواقع المميزة للمشاهدة.

إعادة بيع المقاعد المميزة: غالبًا ما تصل أسعار المقاعد في المدرجات العلوية أو المقاعد الأفضل موقعًا على جانبي الملعب إلى 400 إلى 800 جنيه إسترليني أو أكثر ، بحسب المدة المتبقية حتى المباراة ومستوى الطلب العام في السوق.

ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفربول ومانشستر يونايتد

يدخل ليفربول هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مقابل هزيمة واحدة. وانتهت آخر مبارياته بالفوز 1-2 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل ستة أهداف في شباك لاسك بدوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة. وكانت العثرة الوحيدة هزيمته على أرضه 0-3 أمام مانشستر سيتي. وسجل ليفربول سبعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، ما يُظهر خطورته الهجومية وتعرض دفاعه للانكشاف في بعض الأحيان.

أما آخر خمس مباريات لمانشستر يونايتد، فتروي قصة مختلفة: تعادل واحد، وتعادلان، وهزيمتان، دون أي فوز. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ليدز يونايتد، كما خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وسجل يونايتد خمسة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس، وهو سجل يعكس التذبذب الذي يسعى كاريك إلى معالجته.

ليفربول ومانشستر يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

اتسم سجل المواجهات المباشرة الأخيرة بين الناديين بتقارب النتائج. وفاز مانشستر يونايتد في آخر مواجهة بنتيجة 3-2 في أولد ترافورد في مايو 2026، لكن ليفربول حقق فوزًا بنتيجة 1-2 في أنفيلد في أكتوبر 2025. وتوزعت النتائج في آخر خمس مباريات مسجلة بين الفريقين، مع تفوق يونايتد بفارق ضئيل في الحصيلة الإجمالية. وشهدت المواجهات الأخيرة أهدافًا كثيرة، ولم يتمكن أي من الفريقين من فرض تفوق مستمر على الآخر.