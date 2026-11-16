تُحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس كاراباو المقرر في يناير عندما يستضيف ليفربول بورنموث على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء 16 ديسمبر. وتنتظر الفريقين مواجهة مهمة في ربع النهائي، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

بينما تُوّج ليفربول بلقبه العاشر في كأس الرابطة عام 2024، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الفرق فوزًا بالبطولة عبر تاريخها، لم يسبق لبورنموث تجاوز دور الثمانية في أي من بطولتي الكأس المحليتين الرئيسيتين في إنجلترا.

ويضيف رحيل أندوني إيراولا عن بورنموث لتولي تدريب ليفربول في الصيف مزيدًا من الإثارة إلى المواجهة المرتقبة، وسط أجواء يُنتظر أن تكون حماسية تحت أضواء أنفيلد.

يقدم لك GOAL كل المعلومات عن تذاكر مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو؟

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأربعاء 16 ديسمبر كأس كاراباو: ليفربول ضد بورنموث (8 مساءً بتوقيت غرينتش) التذاكر أنفيلد (ليفربول) الأحد 30 مايو الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد بورنموث (يُحدد لاحقًا) التذاكر أنفيلد (ليفربول)

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة ليفربول وبورنموث في ربع نهائي كأس كاراباو على ملعب أنفيلد مباشرةً من الناديين المتنافسين، فيما تتوفر باقات الضيافة الرسمية للشراء فورًا.

تُخصص التذاكر بصرامة لقسمي جماهير أصحاب الأرض والضيوف:

جماهير أصحاب الأرض (ليفربول) : يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفربول. وستحتاج إلى جهاز محمول لإضافتها إلى محفظتك الرقمية.

: يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفربول. وستحتاج إلى جهاز محمول لإضافتها إلى محفظتك الرقمية. جماهير الضيوف (بورنموث): تُخصص تذاكر قسم الجماهير الزائرة مباشرةً لبورنموث، ويجب شراؤها عبر الموقع الرسمي لمكتب التذاكر التابع للنادي.

تُباع تذاكر الدخول العام الرسمية لجماهير أصحاب الأرض على مراحل بحسب العضوية وحضور المباريات السابقة (رصيد الولاء):

البيع لأصحاب الأولوية : يُفتح التسجيل عادةً لأصحاب رصيد حضور مباريات سابقة في كأس كاراباو قبل المباراة ببضعة أسابيع.

: يُفتح التسجيل عادةً لأصحاب رصيد حضور مباريات سابقة في كأس كاراباو قبل المباراة ببضعة أسابيع. البيع للأعضاء : يبدأ البيع الرئيسي لأعضاء «All Red» الذين يملكون رصيد الحضور المطلوب لفئات مباريات الفريق على أرضه في 10 نوفمبر.

: يبدأ البيع الرئيسي لأعضاء «All Red» الذين يملكون رصيد الحضور المطلوب لفئات مباريات الفريق على أرضه في 10 نوفمبر. قرعة الأعضاء المحليين والبيع العام: إذا بقيت تذاكر بعد مراحل البيع لأصحاب الأولوية، فعادةً ما تُجرى قرعة للأعضاء المحليين ويبدأ البيع العام قبل المباراة بأسبوع إلى أسبوعين (في أوائل ديسمبر).

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو؟

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لمباريات ليفربول في بطولات الكأس المحلية على ملعب أنفيلد عمومًا بين 10 و40 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب المستوى والمدرج ونوع التذكرة المخفضة.

وجاء توزيع الأسعار حسب فئات التذاكر وأقسام المقاعد المختلفة على النحو التالي:

فئة التذكرة / قسم المقاعد نطاق السعر المزايا وما تشمله التذكرة المستويات العلوية والسفلية خلف المرميين 10 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا تقع خلف المرميين، وتتميز مدرجات الكوب بأجوائها الصاخبة، بينما يوفر المستوى العلوي الذي خضع للتوسعة حديثًا في مدرج أنفيلد رود إطلالات رائعة من الأعلى. المستويات على جانبي الملعب 30 إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا إطلالة مميزة من جانب الملعب؛ فالصفوف السفلية أقرب إلى مقاعد بدلاء الفريقين، بينما توفر المستويات العلوية رؤية تكتيكية أوسع. حانة بروديز الرياضية / صالتها (ضيافة) ابتداءً من 125 جنيهًا إسترلينيًا تقع في المستوى الأول من القسم العلوي لمدرج أنفيلد رود. وتشمل مقاعد مبطنة للمباراة ومأكولات خفيفة مجانية ومشروبًا بين الشوطين وظهورًا لأساطير ليفربول. صالة أنفيلد بيت (ضيافة) ابتداءً من 180 جنيهًا إسترلينيًا مقاعد مميزة مباشرةً في القطاع L15 من المدرج الرئيسي. وتشمل دخولًا حصريًا إلى الصالة ومشروبًا مجانيًا بين الشوطين. الصالات المميزة ابتداءً من 245 جنيهًا إسترلينيًا تجارب فاخرة يوم المباراة، تشمل وجبات راقية متعددة الأطباق ومشروبات ومقاعد بمواقع مركزية مميزة على جانب الملعب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ليفربول ضد بورنموث: سجل المواجهات المباشرة

يتفوق ليفربول في سجل مواجهاته التاريخية مع بورنموث، إذ فاز في 21 من أصل 27 مباراة رسمية جمعت الفريقين. ولم يفز بورنموث سوى 3 مرات، بينما انتهت المباريات الـ3 المتبقية بالتعادل.

وفي آخر مواجهة بينهما، حقق ليفربول فوزًا بنتيجة 1-0 في الدوري على ملعب فيتاليتي (سبتمبر 2026). وسجل ألكسندر إيزاك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 بعد تمريرة من كودي جاكبو.

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