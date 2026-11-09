يستضيف ليفانتي راسينغ سانتاندير يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

في آخر مواجهة بينهما، خلال منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني في أبريل 2025، فاز ليفانتي 3-1 على ملعب سيوداد دي فالنسيا. وقبل تلك المباراة، حقق راسينغ سانتاندير فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 خارج أرضه على ملعب إل ساردينيرو، في مرحلة سابقة من موسم 2024–25.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ليفانتي وراسينغ سانتاندير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليفانتي وراسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ليفانتي وراسينغ سانتاندير على ملعب سيوداد دي فالنسيا يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 27 نوفمبر 2026 - 15:00 سيوداد دي فالنسيا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفانتي وراسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات المعتادة لشراء تذاكر مباراة ليفانتي وراسينغ سانتاندير المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لليفانتي، لمبارياته على أرضه في ملعب سيوداد دي فالنسيا، أو لريال راسينغ كلوب «راسينغ سانتاندير».

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي وراسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة ليفانتي وراسينغ سانتاندير المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

فئات التذاكر العادية والدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 30 إلى 70 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . فئات المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب: تتراوح الأسعار عمومًا بين 80 و150 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرج العلوي وخلف المرميين: تبدأ الأسعار من نحو 85 إلى 110 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . فئات المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح الأسعار عادةً من 130 إلى أكثر من 350 يورو.

ليفانتي وراسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفانتي وراسينغ سانتاندير

حقق ليفانتي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 أمام ريال سوسيداد، كما خسر 3-1 أمام فياريال خلال تلك الفترة. ويبرز فوزه 3-1 على أتلتيك بيلباو بوصفه أفضل نتائجه الأخيرة. وسجل ليفانتي تسعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس، ما يعكس نزعة هجومية وافتقارًا إلى الصلابة الدفاعية.

أسفرت آخر خمس مباريات لراسينغ سانتاندير عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وفاز في أحدث مبارياته على إسبانيول 2-1، لكن خسائره أمام أوساسونا (2-0) وسيلتا فيجو (5-0) وبرشلونة (7-2) تكشف عن نقاط ضعف دفاعية كبيرة. وكان تعادله 2-2 مع فالنسيا أحد عروضه الأكثر تنافسية. وسجل راسينغ سبعة أهداف واستقبل 16 في تلك المباريات الخمس.

ليفانتي وراسينغ سانتاندير: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2025 بدوري الدرجة الثانية الإسباني، حين فاز ليفانتي على راسينغ سانتاندير 3-1 على ملعب سيوداد دي فالنسيا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق راسينغ سانتاندير بفارق طفيف، بانتصارين مقابل انتصارين لليفانتي وتعادل واحد. أما المواجهة التي سبقتها، فشهدت فوز راسينغ 1-0 في أكتوبر 2024، أيضًا بدوري الدرجة الثانية الإسباني.