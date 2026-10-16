يستضيف ليفانتي أتلتيكو مدريد يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب سيوداد دي فالنسيا في مدينة فالنسيا.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري على ملعب سيوداد دي فالنسيا في فبراير 2026، تعادل الفريقان دون أهداف في مباراة متكافئة. وقبل ذلك التعادل، حقق أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني الفوز على ليفانتي بنتيجة 3-1 في نوفمبر 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد على ملعب سيوداد دي فالنسيا في مدينة فالنسيا يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 31 أكتوبر 2026 - 09:00 سيوداد دي فالنسيا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب سيوداد دي فالنسيا، تتوفر أمامك خيارات رئيسية عدة:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي ليفانتي: الشراء مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية لليفانتي هو الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي. وعادةً ما تكون الأولوية للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية قبل إتاحة المقاعد المتبقية للجمهور.

الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد: إذا كنت تشجع الفريق الضيف وتبحث عن مقاعد في القسم المخصص لجماهيره (Zona Visitante)، فيمكنك مراجعة قنوات التذاكر الرسمية لأتلتيكو لمعرفة حصته من تذاكر المباراة خارج أرضه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر عادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، مصنفةً بحسب القنوات الرسمية وسوق إعادة البيع، مع تحويل الأسعار إلى اليورو:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية والمقاعد القياسية (خلف المرمى ومدرج Tribuna/Lateral Alto): تبدأ أسعار التذاكر الرسمية التي يبيعها ليفانتي عادةً من نحو 30 يورو للمقاعد القياسية في المدرجات العلوية والأقسام الواقعة خلف المرمى، عند طرح التذاكر لأول مرة للأعضاء والجمهور.

المقاعد الوسطى والسفلية (Lateral Bajo / المدرج الرئيسي): تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل التي تُشترى مباشرةً من النادي عمومًا بين 50 و100 يورو أو أكثر ، بحسب قربها الدقيق من أرض الملعب وموقعها في منتصف المدرج.

قسم الجماهير الضيفة (Zona Visitante): تتوافق أسعار التذاكر المخصصة التي تُوزع عبر بوابة أعضاء أتلتيكو مدريد الرسمية عمومًا مع الحدود السعرية المعتادة لتذاكر الجماهير الضيفة في الدوري الإسباني، وتتراوح عادةً بين 30 و50 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع المباشر للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستاب هبتعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرجات العلوية والأقسام خلف المرمى (Gol Alto / Gol Orriols Central Alto): تُعرض تذاكر المدرجات العلوية خلف المرمى بأسعار تبدأ من نحو 155 إلى 165 يورو .

المدرج الجانبي ومقاعد Lateral Alto: تتراوح أسعار المقاعد الجانبية ذات الرؤية المتوسطة والعلوية في سوق إعادة البيع عمومًا بين 180 و220 يورو .

المدرجات السفلية والمقاعد ذات الرؤية المميزة (Lateral Bajo): تبدأ أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية على جانبي الملعب من مبالغ تتراوح بين 230 و350 يورو أو أكثر ، بحسب الطلب وتوافر المقاعد في الصفوف المحددة.

ليفانتي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفانتي وأتلتيكو مدريد

يدخل ليفانتي هذه المباراة بعد فوزه في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، مقابل تعادلين وهزيمتين في فترة صعبة مر بها مؤخرًا. وكانت خسارته الأثقل أمام برشلونة بنتيجة 4-2، بينما كانت الهزيمة أمام فياريال بنتيجة 3-1 آخر نتائجه. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة فوزه الكبير على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، الذي أظهر قدرة فريق كاسترو على تسجيل الأهداف بغزارة عندما يكون في أفضل حالاته. وسجل ليفانتي ثمانية أهداف واستقبل عشرة في تلك المباريات الخمس، وهو سجل دفاعي سيثير قلق الجهاز الفني للفريق المضيف.

أما نتائج أتلتيكو مدريد الأخيرة فتحكي قصة مختلفة، إذ حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت أبرز نتائجه الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الديربي، بعدما اكتسح أوساسونا بنتيجة 4-0 وفاز خارج أرضه على ريال سوسييداد بنتيجة 3-0. وتلقى هزيمتيه أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني وليفربول في دوري أبطال أوروبا. وسجل فريق سيميوني عشرة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، مع سجل قوي بصورة خاصة في المسابقات المحلية.

ليفانتي وأتلتيكو مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين على ملعب سيوداد دي فالنسيا في يناير 2026، وانتهت بالتعادل 0-0 في الدوري الإسباني. وقبلها، فاز أتلتيكو على أرضه بنتيجة 3-1 في نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، ضمن الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، يتفوق أتلتيكو بانتصارين مقابل انتصار واحد لليفانتي، إلى جانب تعادلين. وسجل الفريقان مجتمعين تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس.