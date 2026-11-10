يستضيف ليدز يونايتد كوفنتري سيتي يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب إيلاند رود في ليدز.

وجاءت إحدى أبرز مواجهاتهما الأخيرة في فبراير 2025، حين حقق ليدز الفوز 2-0 خارج أرضه على كوفنتري سيتي. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بينهما في التشامبيونشيب، تفوق ليدز بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لكوفنتري.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي على ملعب إيلاند رود في ليدز يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 10:00 إيلاند رود

كيف تشتري تذاكر مباراة ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من الموقعين الرسميين لليدز يونايتد أو كوفنتري سيتي، بأسعارها الأصلية، وفقًا لتوافرها ومتطلبات العضوية لدى الناديين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي خيارات أسعار التذاكر لمباراة ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

السعر الأصلي أو السعر المعتاد: تتراوح أسعار تذاكر البالغين المعتادة عادةً بين 37.50 جنيهًا إسترلينيًا و62.50 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر الأقل سعرًا: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 140 جنيهًا إسترلينيًا إلى 178 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها عادةً من نحو إلى . إعادة بيع التذاكر المميزة وباقات الضيافة: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 493 جنيهًا إسترلينيًا إلى 628 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي

يدخل ليدز يونايتد هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت آخر مبارياته التعادل 0-0 خارج أرضه أمام سندرلاند، كما تعادل 1-1 خارج أرضه مع مانشستر يونايتد. ويبرز فوزه 4-1 على نيوكاسل يونايتد بوصفه النتيجة الأبرز في هذه الفترة، لكن خسارته 2-1 أمام آرسنال تُظهر تذبذب المستوى الذي طبع موسمه. وسجل ليدز ستة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف في تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات رسمية لكوفنتري سيتي عن فوز واحد، دون أي تعادل، وأربع هزائم. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 0-1 على أرضه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 3-1 أمام توتنهام هوتسبير في الأسبوع السابق. ويُعد فوزه 4-1 على نيوكاسل أبرز نتائج هذه الفترة، لكن خسارتيه أمام أستون فيلا في كأس كاراباو ونوتينجهام فورست خارج أرضه تبرزان صعوبة موقفه. وسجل كوفنتري ستة أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

ليدز يونايتد وكوفنتري سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في التشامبيونشيب في فبراير 2025، حين فاز ليدز يونايتد 2-0 خارج أرضه على كوفنتري سيتي. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، وجميعها أُقيمت في التشامبيونشيب، يتفوق ليدز بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لكوفنتري. وسجل ليدز ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل ستة أهداف لكوفنتري.